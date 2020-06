Ceh partijanja i punih autobusa: Portugal ponovo uvodi karantene

Hrvatska posljednjih dana bilježi veći broj zaraženih koronavirusom nakon što smo jedno vrijeme bili na minimalnim brojkama, a nekim danima čak i bez ijednoga novooboljelog. No po tome nismo iznimka, slično se događa i u nekim drugim europskim zemljama.

Na to su upozorili iz Svjetske zdravstvene organizacije (WHO), iz koje su poručili da je ovih dana prvi put nakon dugo vremena zabilježen ubrzan rast zaraženih koronavirusom u zemljama Europe i središnje Azije. Čelnik WHO-a za Europu Hans Kluge upozorio je da će koronavirus u zemljama Europe, ako se ostavi bez nadzora, ponovno ugroziti zdravstvene sustave.

A to je najviše rizično za 11 zemalja u kojima se koronavirus ubrzano se širi – Albaniju, Armeniju, Azerbajdžan, Bosnu i Hercegovinu, Kazahstanu, Kosovu, Sjevernu Makedoniju, Moldaviju, Švedsku, Ukrajinu i Kirgistan.

167.956 novozaraženih

Svjetska žarišta koronavirusa su i dalje SAD i Brazil, odnosno Južna Amerika. U WHO-u navode da pandemija na tom području još nije dosegla svoj vrhunac te da bi sljedeći tjedan ukupan broj slučajeva zaraze koronavirusom u svijetu mogao prijeći 10 milijuna. Pri tome ističu da je na početku pandemije u prvom mjesecu prijavljeno 10.000 slučajeva, a da ih je u svibnju bilo čak četiri milijuna.

Prošli je tjedan, kažu u WHO-u, velik broj zemalja imalo porast novooboljelih od 25 do 30 posto. Prema posljednjim dostupnim podacima WHO-a, u Europi je 25. lipnja bilo 18.988 novozaraženih slučajeva COVID-19. Tri dana prije ta brojka je iznosila 16.160.

Gledajući globalno, 25. lipnja je bilo 167.956 novozaraženih. Portugal je među zemljama koje su računale na kakvu-takvu turističku sezonu, a sad se bori s novim porastom zaraženih, zbog čega poduzima ponovno drastične mjere poput karantene. U toj zemlji na vrhuncu pandemije 10. travnja bilo je 1516 zaraženih, a ta je brojka zatim pala na 98.

No nakon toga je ponovno počeo rasti broj oboljelih, i to iznad 300 dnevno. Jučer ih je bilo čak 451. Dogodilo se to zbog partijanja na obali, prepunih autobusa i tramvaja, a nova su se žarišta pojavila u siromašnim četvrtima. Stoga će stanovnici u dijelovima lisabonske regije morati ostati u svojim domovima od idućeg tjedna i smjet će izlaziti samo u dućan i na posao.

Slična je situacija i u Bugarskoj, koja ovih dana bilježi rekordne brojke dnevno novozaraženih. U toj zemlji, koja se također otvorila za turiste, bio je relativno mali broj zaraženih od ožujka do lipnja, najviše u tom razdoblju je bilo 91 novozaraženi u jednom danu u travnju. No sad u toj zemlji bilježe puno veće brojke, posljednjih dana 128 i 166 novozaraženih dnevno. BiH i Srbija su također zemlje koje bilježe rast novooboljelih, a iz tih je zemalja došao dobar dio onih koji su uvezli virus i u Hrvatsku posljednjih dana.

Član srbijanskog Kriznog stožera za borbu protiv pandemije Predrag Kon izjavio je jučer da se situacija s koronavirusom u Srbiji nesumnjivo pogoršava i da se ne vide naznake da će biti brzog poboljšanja. Upozorio je i na podatak da čak 57 posto inficiranih ne zna gdje se zarazilo, što pokazuje da je virus u cirkulaciji, a posebna je opasnost od inficiranja u javnom prometu te drugim zatvorenim prostorima.

U Poljskoj se, primjerice, broj zaraženih kreće oko 300 dnevno već neko vrijeme, a u Španjolskoj posljednjih dana te su brojke između 300 i 400 novooboljelih na dnevnoj razini. U Italiji je pak zadnjih dana broj novozaraženih skočio sa 190 na 296. Njemačka se pak drži na brojci od 500-tinjak novozaraženih dnevno.

Puno je bolja situacija u Mađarskoj, koja je jučer imala samo četiri novozaražena, a dobro se još uvijek drže i Slovenci s jučerašnjih 11 novooboljelih.

Danska od subote otvorena

Danska je pak od subote otvorena ponovno za dolazak i odlazak putnika u sve europske zemlje, osim njih šest, i to na temelju podataka o udjelu oboljelih u populaciji. Državljani zemalja koje imaju više od 20 novozaraženih na 100 tisuća stanovnika u tjednu ne mogu ući u Dansku, a to su Britanci, Irci, Maltežani, Portugalci, Rumunji i Šveđani. Norveška će se pak otvoriti među zadnjima u Europi, i to 15. srpnja, a imat će listu država iz kojih će se moći ući u tu zemlju.