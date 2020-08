Capak otkrio razmišlja li se o obvezi nošenja maski na otvorenom prostoru

Ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak komentirao je današnju brojku od 91 novozaraženih koronavirusom, što je najveći broj u zadnjih 20-ak dana. - Mi imamo dnevne varijacije. U prošlom tjednu smo imali između 20 i 30, jučer smo imali ispod 50, a danas nam je brojka skočila. Svaka takva situacija zabrinjava, no vidjet ćemo kako će biti sutra. Generalno imamo trend pada i nadamo da će se tako nastaviti i da je današnja brojka pik i da se neće biti ništa zabrinjavajuće - rekao je u Dnevniku HTV-a.

Na pitanje što se kani poduzeti po pitanju noćnih klubova, koji se ponovno ističu kao žarišta koronavirusa, Capak je rekao kako Nacionalni stožer već duže vrijeme komunicira s lokalnim samoupravama, vlasnicima klubova, organizatorima događaja, a šalju i inspekcije.

Iz nekih zemalja kao što su Njemačka, Češka, Italija stigle su informacije da su se njihovi građani zarazili na godišnjem odmoru kod nas. Capak kaže kako je u medijima bilo puno takvih informacija te da se pitalo vlasti tih zemalja. - No reagiramo isključivo na službene dojave, jer kad smo reagirali na neslužbene što smo pročitali na portalima nismo dobili adekvatne informacije. Potvrdio je da ima nekoliko službenih prijava iz Njemačke, Italije i Slovenije. - U svim takvim slučajevima epidemiolozi reagiraju i istražuju izvore zaraze i mjesta gdje su ti ljudi bili - rekao je Capak.

Video: Pravni stručnjaci odgovaraju na pitanje: Mogu li se kazniti oni koji ne nose maske?

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Capak je kazao da nas na jesen čeka nešto lošija situacija nego danas jer ćemo biti više u zatvorenim prostorima i jer počinju škola i fakulteti, a ljudi se vraćaju i s godišnjeg odmora na radna mjesta. - Mi se pripremamo. Generalno gledano mislimo da su naše mjere dobre i ako bude potrebno nadopunjavat ćemo ih - rekao je.

Na pitanje hoće li maske biti obvezne i na otvorenom prostoru, Capak je rekao:

- Nismo još razmišljali o tome iako u nekim zemljama postoji ta obveza. Mislimo da je puno važnije da se naši ljudi priviknu na nošenje maski u zatvorenim prostorima i gdje ima puno ljudi. Nošenje maski na otvorenom nema puno smisla, osim ako nema susreta i kontakata. Definicija bliskog kontakta je 15 minuta "face to face" (licem u lice, op.a.) na manje od 2 metra na zatvorenom prostoru, a manje od metra na otvorenom -. Na pitanje kako će izgledati nastava u novoj školskoj godini, do koje je manje od mjesec dana, Capak ističe da se nije još razgovaralo o nošenju maski u školama.

Capak je komentirao vijest koju je svijetu obznanio predsjednik Vladimir Putin da je Rusija pronašla cjepivo.

- Kada bi to bila istina to bi bila sjajna vijest. Rusi jesu sposobni proizvesti cjepivo. Oni u tome imaju dugu tradiciju, tehnologiju i znanje koje je potrebno za to. No, bojim se da je puno prerano. Rekli su da su počeli s kliničkim studijama u lipnju i puno je prerano da bi se cjepivo dobro ispitalo na učinkovitost i na sigurnost, što je jako važno - rekao je Capak. Dodao je da bi se cjepivo pustilo u masovno cijepljenje populacije ono mora biti sigurno i učinkovito.