"Čak i najliberalnija bijela osoba ima rasistički virus"

Ne trebamo se brinuti zbog rasističkog bijelca, člana Ku Klux Klana. Bijela liberalna pobornica Hillary Clinton koja je šetala svog psa u Central Parku... iskoristila je rasu kao da ju je učila arijevska nacija. Čak i najliberalnija i najdobronamjernija bijela osoba ima rasistički virus u svom mozgu koji se može aktivirati u bilo kom trenutku". Ove riječi izrekao je pretprošlog petka komentator CNN-a Van Jones referirajući se na slučaj Amy Cooper, bjelkinje koja se, šetajući psa u parku, porječkala s muškarcem o tome treba li njezin pas biti na povocu, da bi zatim zvala policiju i više puta u pozivu naglasila da joj "prijeti Afroamerikanac". Njezino naglašavanje boje kože čovjeka koji joj navodno prijeti mnogima je bilo dokaz rasizma (dobila je i otkaz na poslu), ali i rasizma u institucijama SAD-a.

Bjelačka privilegiranost

Isto tako, tvrdnja komentatora CNN-a da svi bijelci "u mozgu nose virus rasizma", kojem ne pomaže ni dobronamjernost pojedinca, izazvala je kritike na desnici. Odnos institucija države i Afroamerikanaca, što dokazuju prosvjedi i neredi zbog smrti Georgea Floyda kojega su ubili policajci, goruće je ideološko pitanje u SAD-u. Desnica zauzima, grubo rečeno, poziciju da postoje rasisti u zemlji, ali se radi o pojedincima, dok ljevica misli da je problem mnogo dublji.

Aktualiziralo se pitanje postojanja "sistemskog", odnosno "institucionalnog" rasizma. To je pojam koji podrazumijeva rasizam zakona ili institucija, čak i ako pojedinci koji rade u njima nemaju predrasude prema ljudima druge boje kože. On se dokazuje statističkim podacima o razlikama između bijelaca i crnaca, primjerice, kad je riječ o pokrivenosti zdravstvenim osiguranjem, što je i bio jedan od glavnih razloga zašto su crnci bili velike žrtve pandemije COVID-19, ili pak razlikama u bogatstvu. U 2016. tako je prosječna bijela obitelj imala 10 puta veće bogatstvo, odnosno više imovine od afroameričke obitelji. Prekjučer je i NBA legenda Michael Jordan prozvao društvo zbog "ukorijenjenog rasizma". Demokratski kandidat za predsjednika Joe Biden zatražio je "iskorjenjivanje sistemskog rasizma". Krajnja konzekvenca sistemskog rasizma jest "bjelačka privilegiranost", smatraju na ljevici, koja podrazumijeva da su svi bijelci rođeni s privilegijama koje pripadnici drugih rasa nemaju (to ima i svoje naličje pa je tako 2019. CNN-ova analitičarka Areva Martin u radijskom intervjuu, ne znajući s kim razgovara, prozvala afroameričkog konzervativca Davida Webba za "bjelačku privilegiranost").

"Krivi su pojedinci"

Desnica se ne slaže s tim tvrdnjama, a njihove se kritike svode na pojedinačne slučajeve. Tako je u nedjelju savjetnik za nacionalnu sigurnost predsjednika Donalda Trumpa Robert O'Brien CNN-u rekao da ne misli da u američkoj policiji postoji sistemski rasizam te da negativni slučajevi, poput ubojstva Floyda, ne bi trebali skrenuti pažnju s "99,9 posto policajaca koji su sjajni Amerikanci". Desnica također ljevicu optužuje za ideološki ekstremizam u pogledu teorija o rasizmu. Ističu primjere poput profesora prava Ekowa N. Yankaha koji je u kolumni New York Timesa 2017. napisao da će "učiti svoju djecu da imaju duboke sumnje da je prijateljstvo s bijelcima moguće". Ideološke rasprave u Trumpovoj eri samo su se dodatno razbuktale.