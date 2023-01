Bruto plaće stranih radnika na minimalcu – od 5100 do 6300 kn

Čak 124.121 dozvola za boravak i rad izdano je stranim radnicima lani do 31. prosinca prema podacima MUP-a i to 79.458 dozvola za novo zapošljavanje, 27.827 za produljenje dozvola te 16.836 za sezonske radnike. Najviše stranaca zaposleno je u graditeljstvu (53.772), te turizmu i ugostiteljstvu (32.306), a prosječne bruto plaće stranih radnika prema podacima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje bile su od 5103, 5158, 5207 kuna za čistače, pekare i radnike visokogradnje do najveće bruto plaće od 6329 kn za kuhare!



Kako žive