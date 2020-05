Plenković o mogućim reformama: 'Broj županija ostaje isti, one su važne za HDZ'

Premijer i predsjednik HDZ-a Andrej Plenković rekao je u četvrtak da HDZ ima vrlo jasnu poziciju da broj županija ostaje isti, ali da su u stranci vodili rasprave o modelima reformi na razini općina.

"Županije su ustroj moderne i suvremene Hrvatske. One su s nama od 1993. i imaju 27 godina tradicije. HDZ, koji je na prošlim izborima imao 13 od 20 župana, ima vrlo jasnu poziciju da županije ostaju. Tu nema dileme niti je ta tema ikada dolazila u pitanje", rekao je Plenković nakon sjednice Vlade, odgovarajući na pitanje zašto HDZ misli da je maloj državi poput Hrvatske i dalje potrebno 20 županija plus Grad Zagreb.

Kada je riječ o općinama, istaknuo je da su na Nacionalnom vijeću stranke vodili rasprave gdje je ministar uprave Ivan Malenica predlagao različite modele reformi na razini općina. Neke od ideja su i manji broj lokalnih dužnosnika na izborima 2021. godine.

"Razumijemo taj problem i idemo ga rješavati", poručio je.

Upitan može li, zbog stabilnosti, zamisliti Vladu u kojoj su HDZ, Miroslav Škoro, Ivan Penava i Milorad Pupovac, odgovorio je da je još rano od toga kako će izgledati buduća parlamentarna većina.

Smatra da će građani, a osobito poduzetnici, prepoznati da su osigurali političku stabilnost i predvidljivost. Podsjetio je da je to bio ključ njihove političke poruke 2016., ali i na sva postignuća ove Vlade. Dodao je da na izbore idu u trenutku u kojem su zaokružili ono što je bilo bitno i što su rješavali kroz mandat.

Iduća parlamentarna većina će se formirati nakon što hrvatski građani odluče kome će dati povjerenje, a građani imaju izbor, smatra, da gledaju aktere ove Vlade, koji su imali vrlo konzistentan rad na točkama koje su poboljšale kvalitetu života, ili one koji nemaju kredibilitet.

"Sva postignuća su činjenice i možete birati između onih za koje znate tko su i što su, što su ostvarili iza sebe, plus kako su se snašli u krizi (...) ili one koji se uopće ne bave tim temama, a imaju neke druge teme koje ne bi pomogle kvaliteti života ili nemaju kredibilitet na konkretnim postignućima. Mislim da prepoznajete i jedne i druge", poručio je Plenković.

Rekao je da nije spreman koalirati sa svima, već da će HDZ, kada dođe u tu poziciju, Vladu formirati s partnerima koji su svjetonazorski i programski bliski te poručio da su to "dva elementa kojima se uvijek vode".

Na komentar da u ovoj Vladi HNS nije bila svjetonazorski bliska stranka, Plenković je uzvratio da su pronašli zajedničke programske točke.

Na pitanje znači li to da mogu koalirati s bilo kime, pa i SDP-om ako će se programski složiti, odgovorio je ironijom.

"Sa SDP-om, nakon svih izjava s naše strane, nakon sjajnih, konstruktivnih, kulturnih, pristojnih, fantastičnih, divnih izjava čelnika SDP-a, osobito prema predsjedniku Hrvatskog sabora, mislim da unutar HDZ-a sve pršti od želje za koalicijom s SDP-om", rekao je.

Što se tiče prijedloga županijskih organizacija HDZ-a za izborne liste, Plenković je rekao da će prijedlozi vjerojatno stići tijekom vikenda te da imaju vremena s obzirom na to da je rok za prijave kandidatura i kandidacijskih lista otprilike 15. lipnja.

"Sigurno će biti puno više kandidatkinja i kandidata nego što ih na liste može stati. Vidjet ćemo tko će biti predložen, konačnu odluku donose najviša tijela stranke. Nacionalno vijeće potvrđuje listu kandidatura, a kao predsjednik stranke imat ću neki utjecaj na to kako će izgledati liste", rekao je.

Kako je izjavio odgovarajući na pitanja novinara nakon sjednice Vlade, nakon travnja i svibnja voditi će se računa i gledati, s obzirom na otpuštanje restriktivnih mjera gotovo u cijelosti, koji su to sektori čije je poslovanje bitno drugačije nego primjerice u istom mjesecu lani pa će se onda "kalibrirano" njima nastojati davati potpora.

"Nastojat ćemo kalibrirati mjere samo za one sektore koji će očigledno biti u težim okolnostima, a njih ima nekoliko, prije svega se odnose na turizam, djelomično na ugostiteljstvo i naravno na promet", istaknuo je Plenković.

Na novinarski upit može li Vlada davati takva obećanja jer je tehnička Vlada, premijer odgovara kako nema pojma "tehnička Vlada". "To je jedan žargon, to ne postoji. Neka netko nađe propis gdje postoji tehnička Vlada, volio bih to vidjeti (...) Vlada ima jasno propisane ovlasti što može raditi kada se raspišu izbori, mi funkcioniramo sasvim normalno kao što su funkcionirale i prethodne vlade", rekao je.

Istaknuo je kako je ova Vlada učinila izrazito puno za hrvatsko poduzetništvo.

"Govorimo o masivnoj podršci privatnom sektoru i očuvanju radnih mjesta", istaknuo je Plenković i između ostalog izdvojio naknade za očuvanje radnih mjesta od 3.250 kuna za ožujak te 4.000 kuna za travanj i svibanj, pri čemu se primjerice samo za travanj ta mjera odnosila na nešto manje od 600 tisuća radnika.

Kao jedan od primjera za financiranje mjera pomoći gospodarstvu naveo je i današnju odluku Vlade oko zajma sa Svjetskom bankom.

Naime, Vlada je na sjednici u četvrtak odlučila pokrenuti postupke za sklapanje ugovora o dva zajma sa Svjetskom bankom - jednog vrijednog 200 milijuna eura za projekt obnove nakon potresa i jačanja odgovora na COVID-19, dok je drugi, u iznosu od 275,9 milijuna eura, namijenjen širem odgovoru na krizu i podršku oporavku.

Na pitanje novinara hoće li primiti predstavnike povremenih prijevoznika i poduzetnika koji su danas u organizaciji Glasa poduzetnika prosvjedovali na Markovom trgu, premijer je odgovorio da nadležni ministri komuniciraju sa svim predstavnicima poduzetnika.

Tako je naveo i da je ministar turizma Gari Cappelli danas održao sastanak s predstavnicima povremenih prijevoznika, dodavši da Vlada ima posredničku ulogu, putem nadležnih ministarstava a tu je i Hanfa, za one poduzetnike koji imaju ugovore o leasingu za prijevozna sredstva.

"Ukoliko bude prilike i ja mogu razgovarati s njima, ali to u ovom trenutku nije na dnevnom redu", rekao je Plenković.