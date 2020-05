Broj zaraženih u svijetu prešao šest milijuna, zarazio se i belgijski princ

Prema posljednjim podacima laboratorijski potvrđenih oboljelih od COVID-19 bolesti u svijetu prešao je šest milijuna, s više od 367.000 umrlih.

Prvih 41 slučajeva koronavirusa potvrđeno je u kineskom Wuhanu 10. siječnja, a svijet je do prvih milijun slučajeva stigao 1. travnja. Od tada se oko dva milijuna novih slučajeva prijavljuje svaka dva tjedna, prenosi agencija Reuters.

Pandemija je odnijela više od 367.000 života širom svijeta, iako se vjeruje da je istinski broj veći jer je ispitivanje još uvijek ograničeno i mnoge zemlje ne uključuju smrtne slučajeve izvan bolnica.

Najviše preminulih ima SAD - oko 103.000, a zatim slijede Velika Britanija (38.376) i Italija (33.340). Brazil se probio na četvrto mjesto sa 28.834 smrtnih slučajeva, dok je Francuska peta (28.771).

S rekordnim porastom od 52.000 zaraženih u samo 24 sata, pandemija se ubrzava u Južnoj Americi.

Do sada je u Južnoj Americi zabilježeno ukupno 975.406 potvrđenih slučajeva i 50.110 smrtnih slučajeva, a gotovo polovica se odnosi na Brazil.

Međutim, stručnjaci u Brazilu procjenjuju da bi broj zaraza mogao biti i do 15 puta veći nego što to navode službene brojke, s obzirom na to da zemlja ne provodi masovne testove.

Pandemija napreduje u Brazilu u ozračju sukoba guvernera i gradonačelnika koji su primijenili djelomične karantene, dok predsjednik Jair Bolsonaro ove mjere smatra ekonomskom propašću.

"Korona-skeptičan" Bolsonaro i dalje sudjeluje u demonstracijama svojih pristaša i odlazi u predgrađe glavnog grada Brasilije, uzrokujući gužve dok stručnjaci za borbu protiv epidemije preporučuju društveno distanciranje.

U četvrtom krugu testiranja igrača i članova trenerskih stožera u Premier ligi nitko nije bio pozitivan na koronavirus, međutim u Championshipu je zabilježeno deset pozitivnih slučajeva.

"U subotu je testirano 1.130 igrača i članova trenerskih stožera, a niti jedan uzorak nije bio pozitivan", objavili su iz Premier lige.

Od početka mjeseca svibnja izvedeno je 3.882 testova u klubovima elitnog razreda engleskog nogometa, a otkriveno je 12 pozitivnih slučajeva.

Ovom zadnjom objavom vodstva lige otvoren je put za nastavak engleskog prvenstva i to nakon što je britanska vlada u subotu dopustila sportska natjecanja na otvorenom od 1. lipnja.

Belgijski princ Joachim (28) pozitivan je na koronavirus nakon što je prisustvovao jednoj zabavi u Španjolskoj.

Najmlađi sin princeze Astrid, zarazio se, kako se pretpostavlja, 27. svibnja na zabavi u Cordobi.

Belgijski mediji potvrdili su informaciju da je princ Joachim, koji je deseti po redu za belgijsko prijestolje, bio u Španjolskoj, da je zaražen ali i da ima blage simptome bolesti.

Španjolski mediji pišu kako je na zabavi bilo 27 osoba, čime su prekršena pravila karantene, dok Belgijanci tvrde kako ih je bilo desetak i da princ nije prekršio propisane mjere. Bez obzira na broj ljudi na zabavi, svi su sad u samoizolaciji.

Španjolska policija pokrenula je istragu, a oni za koje se utvrdi da su kršili pravila o karanteni mogu bi biti kažnjeni do 10.000 eura.

Također, Grčka je u subotu rekla da će, kad otvori svoje aerodrome turističkom prometu 15. lipnja, na koronavirus testirati sve koji pristižu s aerodroma koje je agencija Europske unije za zrakoplovnu sigurnost (EASA) proglasila visokorizičnima.

S druge strane, Turska je objavila kako će obnova letova unutar zemlje postupno krenuti od 1. lipnja, a ukidaju se i mnoga od preostalih ograničenja uvedenih zbog suzbijanja koronavirusa.