Broj zaraženih i umrlih u Sloveniji polako pada, BiH broji manje od tisuću novooboljelih

U Bosni i Hercegovini u subotu je potvrđeno nešto manje od tisuću novih slučajeva zaraze koronavirusom a 40 ranije zaraženih osoba umrlo je u protekla 24 sata, izvjestili su entitetski zavodi za javno zdravstvo.

Od petka su u toj zemlji proveli testiranja na nešto više od 2700 uzoraka, a zaraza je potvrđena kod 685 osoba iz Federacije BiH te kod 258 iz Republike Srpske. Od ukupnog broja smrtnih slučajeva 13 se odnosi na soobe s područja Federacije a 27 osoba preminulo je u bolnicama u RS.

Broj testiranja uobičajeno je manji u danima vikenda pa je tako manji i broj novih slučajeva zaraze no cijelog tjedna on je u BiH znatno niži nego u Hrvatskoj. U prosjeku je BiH dnevno bilježila oko 1200 novozaraženih i nije bilo većih oscilacija pa epidemiolozi u toj zemlji smatraju kako je širenje zaraze pod nadzorom te da stoga nije nužno uvoditi dodatne mjere ograničenja uz one koje su već na snazi a znače zabranu kretanja u noćnim satima te obvezu nošenja zaštitnih maski i na otvorenome. Od početka epidemije u ožujku u BiH je do sada potvrđeno nešto manje od 94 tisuće slučajeva zaraze a umrlo je 2905 oboljelih od COVID-a.

U Sloveniji je u zadnja 24 sata zaraza koronavirusom potvrđena kod 1636 ljudi, a od posljedica Covida-19 umrlo je još 47 osoba, objavila je u subotu slovenska vlada.

Sa 6344 testova potvrđeno je 1636 novozaraženih, što znači da je udio pozitivnih testova 25,79 posto, a od početka epidemije umrlo je do sada 1700 ljudi, objavila je vlada.

Prema novim podacima, u bolnicama je 1272 pacijenata oboljelih od Covida-19, od toga njih 199 na intenzivnoj njezi, a u petak je na kućni oporavak otpušteno 122 bolesnika. Broj hospitaliziranih uglavnom je na razini prethodnog dana, ali je po broju novozaraženih i smrtnih slučajeva stanje nešto poboljšano. Dan ranije u Sloveniji je registrirano 1784 novih zaraza koronavirusom, a umro je 61 pacijent. To je smanjilo očekivanja i najave o skorašnjoj relaksaciji strogih epidemijskih mjera koje već više od mjesec dana uključuju policijski sat i zatvaranje općina, te zabranu druženja izvan užeg obiteljskog kruga.

Vlada je u subotu potvrdila da sve dosadašnje mjere ostaju na snazi i idući tjedan, uključujući i on-line nastavu za škole, unatoč mišljenjima nekih pravnika da je to osporeno odlukom ustavnog suda koji je u petak priopćio da su vladine mjere koje nisu bile objavljene u službenom listu bez pravnog temelja i zato nevažeće, o čemu se još uvijek vode polemike..

Da bi došlo do ublažavanja mjera, prema "semaforu" koji je ovaj tjedan objavila vlada, bit će potrebno da tjedni prosjek zaraza potvrđenih u jednom dana u prosjeku padne na manje od 1350, te da u bolnicama ne bude više od 1200 oboljelih od Covida-19.

Vlada tvrdi da su mjere zatvaranja i stroge epidemiološke mjere bile uspješne utoliko jer je smanjen prijašnji eksponencijalni rast zaraza, no priznaje da nije došlo do značajnijeg smirivanja drugog vala epidemije. Epidemiolozi priznaju da su neke druge države s istim mjerama bile uspješnije.

Unatoč dostignutom "vrhuncu" epidemije trendovi nisu silazni, a mortalitet među oboljelima je izuzetno visok. Dok je Francuska protekli tjedan uspjela istim mjerama kao Slovenija broj dnevno novozaraženih smanjiti za 49 posto u odnosu na tjedan prije, u Sloveniji je pad broja novih zaraza bio samo 1,9 posto, iznose neki kritičari vlade koji razmišljaju o potrebi promjene strategije, dok iz krugova vlade dolaze ocjene da je to zato jer stupanj poštivanja mjera u Sloveniji još nije takav kakav bi trebao biti, te istraživanja pokazuju da se u nekim žarištima epidemije kao što su radne sredine i obitelji mnogi ne drže mjera distance i korištenja maski u zatvorenom prostoru.