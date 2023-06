Brodogradilište Uljanik žrtva štrajkova na sudovima

Najnoviji zaplet oko pulskog brodogradilišta Uljanika dijelom je rezultat situacije blokade sudova zbog štrajka službenika i namještenika. Nakon posljednjeg pokušaja prodaje većinskog udjela u “novom” brodogradilištu Uljanik 1856, a kojeg u stečajnoj masi ima Uljanik Brodogradilište u stečaju, očekivalo se brzo sazivanje skupštine vjerovnika i ponovni pokušaj prodaje, i to najvjerojatnije izravnim pregovorima s Čehom Jaroslavom Strnadom.

Prošlo je mjesec i pol, no skupštine nema. Formalni zahtjev za njezino zakazivanje promptno je bio upućen, ali nadležni sud u Pazinu nije odredio datum zbog stanja u sudstvu, te je zbog toga i postupak na čekanju što otežava krizu u brodogradilištu, kojemu je prije dva dana račun opet blokiran, a sudeći prema odluci uprave Uljanika, idući mjesec staje s radom. Prije nove blokade isplaćene su plaće za travanj, ali je obznanjeno i da tijekom srpnja, zbog izgledne neisplate plaća za svibanj, neće trebati dolaziti na posao. Za to razdoblje bit će isplaćena naknada za plaću u bruto iznosu 700 eura, do visine minimalne plaće.

To da je direktor Samir Hadžić radnike poslao kući iznenadilo je i Vladu, iako su svi svjesni da tvrtka ima ozbiljnih poteškoća s financiranjem, čak i unatoč pomoći oko reprograma kredita. Bez prodaje za Uljanik je stečaj neminovan, a taj proces kaska. Zastoj je nastao kada se pojavio Strnad s obvezujućom ponudom, a ona radi proceduralnih razloga nije prihvaćena, nego se početkom 2023. išlo sa standardnim načinima prodaje koja nije rezultirala ponudama.

Početkom svibnja najavljivano je bilo da će ubrzano uslijediti daljnje aktivnosti na prodaji udjela, ali pomaka nema. Neslužbene informacije iz Vladinih krugova govore da se određeni razgovori vode, ali se sve aktivnosti odvijaju krajnje usporeno. Gubici koje Uljanik proizvodi (gotovo milijun eura na mjesečnoj razini), smanjuju vrijednost koju prodajom država i Uljanik Brodogradilište računaju postići. Strnadova ponuda lani je iznosila 20,6 milijuna eura za većinski paket.

