Britanski Telegraph prikazao Slavoniju kao najdivniju tajnovitu regiju

Prestižni britanski medij Telegraph objavio je reportažu o Slavoniji i njenim prirodnim, kulturnim i eno-gastronomskim atrakcijama. Reportaža 'The little-known European region that’s making wine for the King’s Coronation', nastala je kao rezultat suradnje Predstavništva Hrvatske turističke zajednice u Londonu s uredništvom ovog istaknutog medija. Ističe slavonske gradove, parkove prirode te brojne poznate vinarije koje njeguju tradicionalnu proizvodnju vina koja je premrežena autohtonom gastronomskom ponudom, priopćila je Hrvatska turistička zajednica.

Autorica reportaže je novinarka Jane Foster, koja je u Slavoniji boravila u veljači ove godine i koja je ovu hrvatsku regiju prikazala kao tajnovito mjesto koje vrijedi posjetiti i iskusiti obzirom na brojne zanimljive sadržaje, a pritom su posebno istaknuta vina Iločkih podruma te vinska sorta Traminac, koji se tradicionalno konzumira na Britanskom dvoru još od krunidbe pokojne kraljice Elizabete II., te će se poslužiti i na krunidbi kralja Charlesa III. u Londonu, jednom od najvažnijih događaja u novijoj britanskoj povijesti.

Osim enoloških specijaliteta istaknuto je i kulturno bogatstvo gradova poput stare gradske jezgre Osijeka i Iloka, navedene su posebnosti Vukovara te bogatstvo flore i faune Kopačkog rita, a novinarka se osvrnula i na raskoš kulinarskih delicija koje se tradicionalno poslužuju sa stoljetnim autentičnim vinskim sortama. Sinergija bogatog kulturnog naslijeđa, brojnih događanja i prirodnih ljepota Slavoniju čini dobitnom destinacijom raskošne turističke ponude za sva tržišta pa tako i za Veliku Britaniju.

U prilog dodatnoj atraktivnosti Slavonije na tržištu Velike Britanije ide i nova direktna zračna linija Ryanaira na relaciji London-Osijek, koja će od lipnja prometovati četiri puta tjedno i koja će doprinijeti prometnoj dostupnosti slavonskih destinacija. Dodajmo kako pozitivne trendove s britanskog tržišta potvrđuju i podaci sustava eVisitor prema kojima su Britanci u dosadašnjem dijelu godine u našoj zemlji ostvarili gotovo 153 tisuće noćenja što u usporedbi s rekordnom 2019. godinom predstavlja rast od 3 posto, kažu iz HTZ-a.