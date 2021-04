Britanski stručnjaci opleli po Johnsonu: Posijan je strah uoči lockdowna, služio se opasnim metodama

Vladu premijera Borisa Johnsona u objavljenoj opsežnoj analizi ponašanja brojni stručnjaci optužuje se za strategije manipulacijama koje bi mogle dovesti do trajnih posljedica na mentalno zdravlje stanovnika.

U članku o analizi koji je objavio Daily Telegraph se optužuje Johnsona i njegove znanstvene savjetnike Chrisa Whittya i Sir Patricka Vallancea za širenje straha među ljudima. Ističu kako je bilo puno propusta u načinu na koji se Velika Britanija obračunala s pandemijom. Jedan od primjera je i svakodnevno objavljivanje brojki zaraženih, hospitaliziranih i umrlih, što je, kako navode, izazvalo veliki strah među populacijom.

Psiholozi upozoravaju kako strah nije nešto što se može samo tako uključiti ili isključiti. Stava su da je Vlada svojim postupcima u cilju suzbijanja zaraze stanovništvo stavila u stanje anksioznosti. Tvrde kako će zbog povećane razine straha ljudi koji boluju od drugih bolesti izbjegavati odlazak u bolnicu što će dovesti posljedično dovesti do brojnih drugih smrtnih slučajeva.

Stručnjaci su najavili kako će prema svojim organizacijama poslati službeni zahtjev da se odgovori na pitanje je li takvim postupcima došlo do kršenja etike od strane vladajućih struktura. Vlada je odbacila optužbe navodeći kako su oni samo predočili sve činjenice o virusu i rekli što je potrebno kako bi se ljudi zaštitili. Istraga o tome je li bilo namjernog zastrašivanja očekuje se u travnju, kad bi u Britaniji trebalo doći do ukidanja brojnih mjera.

Jedan od dokaza o pretjeranom zastrašivanju građana je i dokument Znanstvenog savjeta za hitne situacija napravljen u suradnji sa Znanstvenom pandemijskom grupom za ponašanje u influenci (SPI-B). U njemu stoji da se ljudi premalo boje virusa i da ih je potrebno dodatno uplašiti.

- Značajan broj građana i dalje se ne osjeća osobno ugroženima. Moguće je da su ohrabreni niskom razinom smrtnosti u njihovoj demografskoj skupini, iako bi se te brojke mogle povećavati. Razina percepcije prijetnje za zdravlje mora biti povećana među takvim osobama, korištenjem teških i emotivnih poruka javnosti. Potrebno je ljude uvjeriti da prijetnja postoji i da se određenim ponašanjem mogu zaštititi - piše u dokumentu.

Jedna od 14 opcija kako to postići je i upotreba medija, no isto tako navode kako to može imati negativne efekte. Po objavi dokumenta, neki pripardnici SAGA-e ustvrdili su kako im je neugodno zbog onog što su savjetovali.

Psiholozi pak ističu kako su brojni ljudi razvili strah od otvorenih prostora. Primijećen je povećani broj prijavljenih slučajeva anksioznosti, a mnogi navode kako će se posljedice po mentalno zdravlje osjećati godinama.