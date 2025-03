Britanski povjesničar Robin Harris predstavio knjigu o hrvatskoj neovisnosti

U londonskom Veleposlanstvu Republike Hrvatske u utorak navečer, 25. ožujka 2025., održano je predstavljanje knjige "Croatia: a History - From Revolution to Independence" ("Hrvatska povijest - od revolucije do neovisnosti"), autora Robina Harrisa, objavilo je Veleposlastvo RH u Velikoj Britaniji. Dr. sc. Robin Harris britanski je povjesničar, biograf i novinar, poznat i kao nekadašnji savjetnik britanske premijerke Margaret Thatcher. Njegova najnovija knjiga predstavlja sintezu moderne i suvremene hrvatske povijesti, pokrivajući razdoblje od polovice 19. stoljeća do stvaranja suvremene hrvatske države.

Na predstavljanju knjige, uz autora Harrisa, sudjelovao je i britanski povjesničar David Abulafia kao uvodničar. Uzvanicima je dobrodošlicu poželio privremeni otpravnik poslova Veleposlanstva Republike Hrvatske u Ujedinjenoj Kraljevini, Davor Ljubanović. „Želio sam objasniti povijesnu istinu o Hrvatskoj te pokazati da je ona važan dio zapadne civilizacije. Htio sam širem čitateljstvu na engleskom jeziku približiti noviju hrvatsku povijest na jasan i, nadam se, zanimljiv način,“ izjavio je Robin Harris uoči predstavljanja.

Robin Harris rođen je 1952. godine u Falmouthu, Cornwall, Engleska. Povijest je studirao i doktorirao na Exeter Collegeu u Oxfordu. Od 2016. godine živi u Hrvatskoj, gdje je predavao na Hrvatskom katoličkom sveučilištu i stekao hrvatsko državljanstvo. Veći dio svoje karijere proveo je radeći za britansku Konzervativnu stranku i vladu Margaret Thatcher. Bio je direktor Istraživačkog odjela Konzervativne stranke te posebni savjetnik u Ministarstvu gospodarstva i financija, Ministarstvu unutarnjih poslova i Downing Street Policy Unit-u. Nakon odlaska Thatcher s dužnosti, nastavio joj je pomagati savjetima te sudjelovao u pisanju njezinih memoara.

Za političku i javnu službu 1988. godine odlikovan je Redom Britanskog Carstva (CBE), a 2008. godine i Redom Danice hrvatske s likom Marka Marulića za poseban doprinos razvoju kulturnih veza između Velike Britanije i Hrvatske. Kao novinar, redovito je pisao za vodeće britanske i međunarodne medije poput Daily Telegrapha, Daily Maila, The Timesa, Spectatora, Standpointa, Catholic Heralda i National Reviewa. Njegova povijesna djela obuhvaćaju teme vezane uz Britaniju, Francusku i Hrvatsku, pri čemu se posebno istaknula njegova istraživanja o povijesti Dubrovnika i životu blaženog Alojzija Stepinca. Trenutno je predsjednik Centra za obnovu kulture (COK) sa sjedištem u Zagrebu