Božo Petrov nije htio komentirati navode o Raspudićima: 'O toj temi ćemo sutra'

Političkim kuloarima kruže navodi o raskolu u Mostu. Naime, smatra se kako su se supružnici Raspudić posvađali s Marinom Miletićem oko liste za Europski parlament te kako je Nino Raspudić napustio stranku. S obzirom na to da je danas rok za predaju lista, očekivalo se kako će predstavnici stranke otkriti više detalja o ovom temi. Ranije se uključeni akteri nisu javljali kako bi potvrdili ili demantirali navode.

Nakon što je Most predao liste za Europski parlament, medijima se obratio Božo Petrov, no nije htio komentirati spomenute navode o raskolu u stranci. "O toj temi ćemo sutra. Imamo najavljenu konferenciju", istaknuo je Petrov.

On se danas držao teme izbora za Europski parlament te rekao: "Hrvatski građani mogu slobodno smatrati da će Most istom ljubavlju prema domovini i istom žestinom kao što smo to radili u Saboru zastupati njihove interese i u Europskom parlamentu. Što se tiče same liste, tu će biti predstavnici, osim Mosta, Hrvatskih suverenista i HSP-a. Listu nosim ja, pored mene je Zvonimir Troskot, nakon Hrvatskih suverenista i HSP-a Nikola Grmoja i drugi članovi Mosta".

Petrov je kratko odgovorio na pitanje je li Marin Miletić na listi: "Da, on je 12. na listi".