Božinović progovorio o teškim optužbama na račun Hrvatske, ali i suradnji predsjednika i premijera

Potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović izjavio je u srijedu kako je ove godine u Hrvatsku vraćeno 300-tinjak migranata, a iz Hrvatske je deportirano njih 1200. "Ove godine je u Hrvatsku vraćeno 300-tinjak migranata, a iz Hrvatske smo deportirali njih 1200, dakle četiri puta više. Nijednim potezom nećemo dovesti do toga da Hrvatska bude preplavljena migrantima", poručio je Božinović u emisiji Hrvatskog radija 'A sada Vlada'. On se također referirao i na teške optužbe Švicarskog vijeća za izbjeglice (OSAR) na račun Hrvatske, a prema kojima policija nastavlja s nečovječnim praksama. "Znate i sami koliko puta smo bili lažno optuživani. Međutim, dok imamo takve optužbe, a Hrvatska je među najsigurnijima ili najsigurnija zemlja u Europi ja s takvom situacijom da ostane nemam nikakav problem. Sve smo mi to demantirali, Hrvatska poštuje i nacionalno i europsko zakonodavstvo, a ovi ljudi valjda rade svoj posao za koji su plaćeni", rekao je potpredsjednik vlade i ministar unutarnjih poslova.

Hrvatska je, ističe, u nekim elementima među najsigurnijima u Europi i svijetu. "No, ne zanosimo se 'sad smo položili ispit'. Na tome se mora stalno raditi i to iziskuje ne samo svakodnevni rad ljudi u sigurnosnom sektoru, policijama, agencijama i slično, već moramo dodatno ulagat u opremu i međunarodnu suradnju", naglasio je Božinović. Na pitanje o promjeni odnosa i suradnji između predsjednika Republike Zorana Milanovića i premijera Andreja Plenkovića, uzvratio je kako se 'slaže da ima pomaka'. "Slažem se da ima pozitivnih pomaka. Po meni to nije pitanje bilo čijeg izbora, nego nešto što se mora i na što nas tjeraju okolnosti", ustvrdio je Božinović.

