Božinović o uvođenju nadzora na granicama: 'Ne očekujem da će biti strogih kontrola'

Potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović komentirao je uvođenje kontrola na granicama. On, naime, boravi danas u Luksemburgu na sastanku ministara unutarnjih poslova. Na sastanku je razgovarao o nadzoru na granicama, koji je u međuvremenu Slovenija odlučila od subote uvesti na prijelazima s Hrvatskom i Mađarskom.

"To ne znači one granične kontrole koje su bile prije Schengena. Znači da policija, vjerojatno na temelju određenih analiza rizika, radi granične kontrole kako bi odgovorila na hitnost situacije", pojasnio je Božinović te naveo kako se hitnost odnosi na napad Hamasa na Izrael "te sve ono što je uslijedilo".

VIDEO Premijer Andrej Plenković se osvrnuo na situaciju oko suspenzije Schengena

"Italija je odlučila poslati Sloveniji notu o uvođenju unutarnjih kontrola. Slovenija je primijenila neku vrstu automatizma na granici s Hrvatskom", kazao je.

"Ja sam danas razgovarao s ministrom unutarnjih poslova Slovenije koji me jučer obavijestio o odluci. Ona je motivirana terorističkom prijetnjom u Europi, koju je Italija shvatila vrlo ozbiljno. S obzirom da je Slovenija višestruko vezana Italijom, prihvatila je to kao motiv da uvede kontrole na granici s Hrvatskom. Iz onoga što sam razgovarao s ministrom, ne očekujem da će tu biti ikakvih strogih kontrola, ne bi se to trebalo odraziti na stanovništvo uz granicu. Međutim, moramo uvažiti činjenicu da se od napada Hamasa na Izrael sigurnosna situacija u Europi mijenja, to je kontekst u kojem danas živimo", nastavlja.

Slovenija je, naglašava, uvela kontrole i prema Mađarskoj. "Jednostavno države na taj način reagiraju. Rekao bih da se radi o jednom domino efektu koji je predviđen Schengenom kao privremen. Trebamo raditi na tome kako se kao EU postaviti prema sigurnosnim izazovima koji su tu pred nama, bilo da se radi o Ukrajini ili Bliskom istoku", dodao je ministar.

"Ne treba bježati od činjenice da živimo u sigurnosno delikatnim danima, možda i mjesecima. Mi ćemo raditi i sa slovenskim susjedima, dogovorili smo trilateralni sastanak 2. studenoga u Trstu gdje ćemo razmotriti sve situacije", kaže te pojašnjava kako je sastanak usuglasio sa slovenskim i talijanskim kolegom.

"Jedina pomoć Hrvatskoj može biti iz država iz kojih nama dolaze migranti", kazao je te pojasnio kako na aerodrome u, primjerice, Beogradu i Sarajevu dolaze putnici komercijalnim letovima koji potom postaju migranti koji ilegalno nastoje ući na teritorij Europske unije. "Tu je problem i tu nam treba Frontex", naglašava.

"Ono što nas razlikuje u odnosu na većinu drugih država članica EU je da mi, to smo jasno komunicirali, nismo i nećemo postati 'hot spot'. U Hrvatskoj nema takve situacije s migrantima da bi imali veliki broj migranata koji su nastanjeni ili koriste europske zakone da bi boravili u Hrvatskoj. Mislim da nemamo više od 1000 migranata u našim prihvatnim centrima", tvrdi te dodaje: "Ovo je sve jedan proces. Mi i danas cijeli dan razgovaramo kako unaprijediti stvari. Činjenica je da Europa reagira sporije nego nacionalne države. Međutim, svima je jasno da bez zajedničkih dogovora nema alternative, nitko se sam ne može izboriti za sebe jer se radi o situaciji koja je bez presedana. Možda se može povezati s razdobljem 2015./2016., znamo da je tada Europa otvorila granice i da su neki ušli na područje EU pa bili detektirani kao počinitelji terorističkih akata. To je sve nešto o čemu vodimo računa, registriramo svakoga tko uđe u Hrvatsku", rekao je ministar.

Božinović je ustvrdio i kako se nada da se zbog nadzora neće stvarati gužve: "Slovenski kolega kazao je da će oni nastojati što manje komplicirati život ljudima koji žive uz granicu i putuju. Vidjet ćemo, uostalom".