Božinović kaže da se jače mjere mogu izbjeći, ali pod jednim uvjetom

U posljednja 24 sata, čak 333 osoba zaraženo je koronavirusom, najviše u proteklih gotovo mjesec dana, još je sedmero ljudi preminulo.

- Što se tiče današnjeg sastanka, mi smo pokazali koliko je Stožer spreman daleko ići u dijalogu, a dijalogu nema alternative. Ono što je danas bilo jasno svim sudionicima tog sastanka je da smo svi na istom poslu, da nam je svima cilj isti, rekaoje Božinović.

Taj cilj je, rekao je, s jedne strane da se ne povećava znatno broj novozaraženih osoba u Hrvatskoj, a s druge strane da u ovakvim uvjetima "pokušavamo zajedno vidjeti koje su to okolnosti u kojima sve te djelatnosti mogu nastaviti svoj rad."

Na pitanje razmišlja li o nekim strožim mjerama, Božinović je odgovorio da su strože mjere za neke situacije koje se, nadajmo se, mogu izbjeći ako se pridržavamo mjera koje se u konačnici uvijek svedu na isto, navodi HRT.

- Koliko se održava distanca, higijena ruku, nosa, maske u zatvorenim prostorima. Ako se to može, naravno u nekim situacijama kao što je rad kafića, klubova - to nije normalna okolnost za njihovo poslovanje, međutim, moramo svi nešto u svemu ovome naučiti i prilagoditi se, kazao je Božinović.

- Međutim, dolasci, odlasci, pogotovo za blagdan Svih svetih, autobusi, to je nešto o čemu trebamo voditi računa, rekao je.

Je li se razmišljalo o uvođenju parcijalnog "lockdowna" ondje gdje su žarišta Božinović je rekao da su lokalni stožeri, prije svega na županijskoj razini, ti koji predlažu mjere. Lokalna žarišta - lokalne mjere. To znači jedan veći napor za sve koji su uključeni u ovaj posao, međutim, mislim da je to ispravno i to je odgovor na pitanje kako izbjeći širi "lockdown".

Božinović je komentirao i današnje Pompeove najave da će državljani RH moći ići u Ameriku bez vize, nakon što se riješe određene administrativne stvari.

- Zadovoljni smo napretkom, kazao je Božinović te dodao kako je dosta sporazuma i dogovora potpisano i postignuto te da su Hrvatska i američka strana u razdoblju "lockdowna" održale kontakt.

- U ovom trenutku možemo reći da smo pri samom kraju, sporazumi o kojima se govori, implementacija vezano za razmjenu sigurnosnih podataka, daktiloskopskih podataka - to je sve u završnoj fazi, rekao je Božinović.

Smatra kako smo na dobrom smo putu da se ukinu vize za SAD. A na pitanje očekuje li pokušaj većeg proboja migranata prema RH, odgovorio je da hrvatska policija čuva granicu.

- Ove godine bilježimo 39% više pokušaja ilegalnih ulazaka u RH, gdje su migranti spriječeni u tom naumu - što je veliko povećanje s obzirom na činjenicu da skoro dva mjeseca nije bilo nikakvih prelazaka, jer su svi bili zatvoreni i u Europi i u BiH, rekao je.

