Bošnjaković o napadima na medicinsko osoblje: 'Treba ubrzati postupanje'

Ministar pravosuđa Dražen Bošnjaković, bio je gost RTL Danas u kojem se osvrnuo na aktualne društvene teme. Prokomentirao je zaštitu zdravstvenih djelatnika koji i dalje nemaju status službene osobe, prenosi RTL.

-Zdravstvene djelatnike smo izmjenama Zakona zaštitili, dakle, oni imaju posebnu odredbu ako bi bio prisila ili napad na njih kao zdravstvenog djelatnika tada se to kažnjava. Međutim, mi imamo jednu općenitu odredbu koja regulira pitanje prisile ili napada na bilo koju osobu, ako se to dogodi, tada u Kaznenom zakonu postoji takvo kazneno djelo i moguće je izreći i izriču se sankcije u takvim slučajevima. Iz tog općeg kaznenog djela pravosuđe i tijela koja donose odluke crpe definiciju odgovorne osobe i praksa tu odgovornu osobu prepoznaje- kazao je Bošnjaković.

U posljednjih tjedan dana dogodila su se dva napada na medicinsko osoblje, ali i novinare. Bošnjaković ističe kako u takvoj situaciji treba ubrzati postupanje.

-Od momenta kada se to dogodi do momenta izricanja same sankcije, donošenja odluke vrijeme treba biti kraće. Tu svi trebaju postupiti u, što bi se reklo, ekstremno brzim rokovima. Bit će to vrlo jasna poruka da se to ne isplati, a naravno i kazna treba biti odgovarajuća- kazao je Bošnjaković.

-Zaista izrazito pazimo na slobodu riječi, to mora u društvu biti zaštićeno, i u našem Ustavu je utvrđeno kao takvo i u našim zakonima. Zna se da imamo ona kaznena djela klevete, uvrede, sramoćenja, ali imamo sad i onu četvrtu stavku – dekriminalizacija, da ako do toga i dođe, u principu, postoji određeni javni interes- dodao je.

Osvrnuo se i na nedavnu presudu Huanitu Luksetiću, te je potvrdio da je Ministarstvo pravosuđa zaprimilo molbu za njegovim pomilovanjem.

-Zaprimili smo to mi ćemo sada zatražiti izvješća i informacija od sudova koji su donosili presude i centra za socijalnu skrb, objedinit ćemo sve to i tada će Ministarstvo izreći svoje mišljenje i sve ćemo to uputiti predsjednici Republike koja po Ustavu donosi odluku o pomilovanju ili da to ne odobrava. Nastojat ćemo da sve bude u najkraćim mogućim rokovima, ovisi o tijelima koja nam trebaju sve dostaviti. Mislim da će to biti vrlo brzo, što se tiče nas u Ministarstvu, to odmah ide van. Što se tiče postupanja suda, on postupa temeljem zakona, ne percepcije javnosti, tvari koje su nađene su zabranjene i za sud nije bilo drugačijih opcija. No da malo umirimo javnost, Uprava za zatvorski sustav ima i bolnicu u okviru zatvora i svi oni koji imaju tegobe i budu primljeni idu u zatvorsku bolnicu, a ako tamo nemaju uvjeta za njihovo liječenje, oni se šalju u redovnu bolnicu i ako se radi o ovakvom slučaju – taj čovjek zapravo ne bi ni vidio zatvora- kazao je.

Dražen Bošnjaković