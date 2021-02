Bošnjačke stranke složne o Mostaru: Samo nek’ Hrvat nije gradonačelnik

Posljednji politički igrokaz SDA u Mostaru, u koji su se upecali iz SDP-a BiH i Naše stranke, potvrdio je kako se radi o političkim opcijama koje se po potrebi mimikrijom prilagođavaju građanskom, a u biti ostvarenju bošnjačkog plana izgradnje nacionalne države. “Samo nek’ ne bude Hrvat” radni je naslov ove još uvijek naizgled uspješne bošnjačke političke operacije u gradu na Neretvi koja se vodi oko izbora gradonačelnika, o čemu se danas nastavlja odlučivati.

Hrvati mogu sve blokirati

Krajnje nevjerodostojno, a napose nevješto, lagali su vlastitoj javnosti čelnici SDP-a BiH Nermin Nikšić i Naše stranke Peđa Kojović, koji su se javnosti pravdali kako su došli na “ideju” rotirajućeg gradonačelnika, oko čega se u Mostaru danima šire šaljive objave, poput onih da gradonačelnik nije ventilator te navodnog prijedloga SDA da ipak SDP-ovac preuzme mjesto gradonačelnika petkom zbog džume.

No ono što je istina jest da je SDA autor te inicijative koja je službeno predstavljena u razgovorima s HDZ-om. Kako je HDZ BiH automatski odbacio tu inicijativu, očito je zbog potreba zabavljanja javnosti iskorišten SDP BiH i njihov kontroverzni Zukan Helez, koji je javno progovorio o tome. Na taj je način SDP BiH postao glasnogovornik SDA.

A da je ta inicijativa neostvariva i štetna te može postati kamen smutnje i dalekosežnih problema, posve je jasno jer nijedna hrvatska politička opcija, ni HDZ BiH ni HRS, neće pristati na ovu podvalu. A ta podvala je problematična jer je Ustavom FBiH definirana pozicija gradonačelnika, a ne tročlanog gradonačelništva. Sukladno Ustavu, postoji samo jedan gradonačelnik. To definira i mostarski Statut koji propisuje način njegova izbora kroz tri kruga glasovanja, a nikako uvođenjem ovoga novog instituta. Zakon o lokalnoj samoupravi također definira pitanje gradonačelnika. Postoji, međutim, mogućnost da SDA i SDP naprave takav sporazum pa da, primjerice, danas kao jedinstven bošnjački blok ipak izaberu Guzina, a da onda svakih šesnaest mjeseci ili pak 24 mjeseca rotiraju gradonačelnika.

No, ako se bude pokušalo na takav način prljavo razigravati, onda i Hrvati imaju na raspolaganje mehanizme za potpunu paralizu, ali i zadržavanje sadašnjeg stanja po kojemu je gradonačelnik i predsjednik Gradskog vijeća Hrvat. Naime, jednako kako bošnjačke stranke zloporabe pitanje kvoruma tako hrvatske stranke mogu gradonačelnika Ljubu Bešlića zadržati još četiri godine, a na čelu Vijeća također Hrvata Ivana Zeleniku. Ako se čak i uspije svebošnjačkim savezom slijeva i zdesna ipak progurati Zlatka Guzina i sporazum sa SDP-om, odnosno Našom strankom, posve je jasno da SDP, odnosno Naša stranka, nikada neće dobiti potporu za izbor nakon polovine ili trećine mandata. Ponovno hrvatske stranke imaju mehanizam blokirati cijeli proces. Dapače. Tada je moguće da, kada Guzin podnese ostavku, hrvatski vijećnici blokiraju izbor njegova nasljednika pa opet grad na Neretvi ima Hrvata na čelu. Doduše, u Gradskome vijeću. Sličnu poruku uputili su jučer i iz Hrvatske republikanske stranke.

Izbori u Mostaru do srži su demaskirali činjenicu da u nas tzv. pojam građanske BiH nije ništa drugo nego sinonim za unitarističku bošnjačku nacionalnu državu.

Scile i Haribde

Trenutačna ofenziva iz Sarajeva, koja je kulminirala suludim i priglupim prijedlogom kojekakvog sporazuma o rotirajućem gradonačelniku, to najbolje pokazuje. Ako ‘probošnjaci’ nastave s destruktivnom politikom i onemogućavanjem rada Gradskog vijeća Mostara, naći ćemo valjan odgovor na to, kao i do sada”, poručili su iz HRS-a. Jedan od građana iskoristio je latinsku izreku “Incidit in Scyllam, qui vult viatre Charybdim” (Naleti na Scilu tko hoće izbjeći Haribdu), čime je opisao ove nevjerodostojne pokušaje da se po svaku cijenu eliminira Hrvat Mario Kordić i progura Zlatko Guzin.