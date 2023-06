Bosch u Hrvatskoj zabilježio rast prodaje od 13%

Bosch, svjetski dobavljač tehnologije i usluga, završio je fiskalnu 2022. godinu s konsolidiranom prodajom od 83,4 milijuna eura u Hrvatskoj, bilježeći time snažan rast od oko 13 posto u odnosu na prethodnu godinu.

- Usprkos ozbiljnim izazovima s kojima se suočavamo na globalnoj i lokalnoj razini nakon pandemije i koji su također uzrokovani ratom u Ukrajini, prekidom opskrbnih lanaca, rastom inflacije i povećanjem troškova, Bosch je u Hrvatskoj još jednom ostvario pozitivne financijske rezultate u svim poslovnim područjima. To je dokaz da tržište prepoznaje kvalitetu društva Bosch i da smo uspjeli učvrstiti svoj već snažan položaj na tržištu neprestanim uvođenjem novih proizvoda i nove tehnologije - izjavila je Mirsada Kudrić, glavna direktorica Boscha za Hrvatsku i Sloveniju.

Koncem lanjske godine Bosch je u Hrvatskoj imao više od 80 zaposlenika, uključujući zaposlenike nekonsolidiranih društava. Iz tvrtke ističu kako u ovoj poslovnoj godini predviđaju blagi gospodarski rast i rast globalne gospodarske proizvodnje od manje od 2 posto.

- Iako s obzirom na postojeću situaciju ponovno očekujemo izazovno okružje ove godine u Hrvatskoj, predviđamo stabilno poslovanje i ostajemo predani lokalnom tržištu i njegovom dugoročnom potencijalu - dodala je Mirsada Kudrić.

Bosch Hrvatska nastavlja provoditi programe korporativne društvene odgovornosti. U 2022. su tradicionalno pružili pomoć SOS Dječjem selu Lekenik, gdje Bosch pokriva sve troškove režija za jednu od obitelji, a ove godine je u planu donacija pripremljena prošle godine za školu u Banovini, koja uključuje instalacije i opremu za grijanje.

Kad je u pitanju poslovno područje Rješenja za mobilnost mreža Boscheva servisa automobila ostvarila je izvrstan uspjeh dvama različitim projektima. U okviru europskog projekta za kupce "Where to buy" (Gdje kupovati) Hrvatska je postala druga pilot država koja, uz Ujedinjeno Kraljevstvo, putem Boscheva mrežnog mjesta omogućuje poboljšanje iskustva kupaca od početnog odabira proizvoda do stvarne kupovine. Drugi projekt, "Young Car Mechanic" (Mladi automehaničar), međunarodno natjecanje za učenike srednjih tehničkih škola, Bosch organizira i sponzorira. Društvo je učenicima u natjecanju pružilo Boschev dijagnostički uređaj KTS kako bi stekli iskustvo uvidom u način na koji se odvija stručan rad u radionici Boscheva servisa automobila, kazali su iz tvrtke.

Ističu kako su u 2022. premašili poslovne ciljeve. Dobavljač tehnologije i usluga povećao je ukupnu prodaju na 88,2 milijardi eura te se operativna marža od poslovanja povećala s 4,0 na 4,3 posto.

- Kvalitetno smo odgovorili na izazove 2022. – i prodaja i marža bile su nam veće od očekivanih - izjavio je dr. Stefan Hartung, predsjednik Upravnog odbora društva Robert Bosch GmbH. Usprkos posljedicama pandemije bolesti COVID-19 Bosch je u prvom tromjesečju 2023. uspio povećati prodaju za 3,5 posto. Cilj je društva povećati prodaju za između 6 i 9 posto tijekom cijele 2023. godine. Ciljna operativna marža od poslovanja za 2023. iznosi blizu 5 posto. Čak i ako gospodarsko i društveno okružje ostane izazovno, Bosch želi u nadolazećim godinama rasti znatno brže.

- Naš je cilj rasti u svakoj regiji u svijetu i biti među trima vodećim dobavljačima na relevantnim tržištima - izjavio je Hartung.

Borba protiv klimatskih promjena dovodi do znatnih prevrata u poslovanju i društvu te ubrzanja tehnoloških promjena.

- Ta tehnološka pretvorba dovodi do nastanka prilika za rast koje želimo iskoristiti. U tom kontekstu naš je slogan "Tehnologija za život" idealan – ne samo kad je riječ o glavnim trendovima u području elektrifikacije, automatizacije i digitalizacije, već i više nego ikad u pogledu softvera i umjetne inteligencije - izjavio je Hartung. Predsjednik uprave društva Bosch najavio je da će restrukturirano poslovanje u području mobilnosti rasti na godišnjoj razini u prosjeku 6 posto do 2029., kad će ostvariti godišnju prodaju od više od 80 milijardi eura.

