Borut Pahor: Susret s J. Kosor u Trakošćanu bio je trenutak izuzetne posebnosti i može se dogoditi samo jednom u povijesti

Borutu Pahoru dan je već do tog popodneva, kad smo sjeli razgovarati, bio prepun obaveza. Nije se žalio, dapače, program u Zagrebu, koji je odabrao za posljednji, oproštajni posjet nakon dva mandata na dužnosti predsjednika Slovenije, na poziv kolege Zorana Milanovića, jako ga je veselio. Ali tempo je bio brz. Pahor (59) u politici je 32 godine i nema dužnosti koju nije obavljao – od "običnog" parlamentarca, europarlamentarca, premijera, predsjednika parlamenta i sada, posljednjih deset godina, predsjednika države. Sublimacija iskustva u politici, ključne točke, odnos s Hrvatskom, stavovi, sve su to bile teme razgovora odlazećeg predsjednika koji, kako kaže, zasad nema konkretne planove za nastavak političke karijere. No Pahor je poznati maratonac, tako da su, vjerojatno, sve opcije otvorene.