Blokirane škole, paraliziran promet, policija suzavcem tjerala prosvjednike

Ne vjerujem ovoj vladi. Sumnjam da će ukinuti privilegije bivših ministara kako su obećali. Pronaći će drugi način da ih vrate. Za mene je Emmanuel Macron kralj neispunjenih obećanja, a premijer Sébastien Lecornu je u njegovoj službi, rekao je umirovljeni učitelj Jean-François koji se pridružio prosvjedima koji su danas organizirani diljem Francuske. Došao je dati podršku svojim kolegama koji u školama. Prosvjednici žele da nova vlada čuje njihovu zabrinutost zbog rastućeg siromaštva, nejednakosti i problema slabo plaćenih radnika.

Zatvorene ljekarne

Ministarstvo obrazovanja priopćilo je kako su 23 škole u potpunosti blokirane, a na njih 52 uvedena je djelomična, tzv. filter-blokada. Navodi da je u štrajku 17 posto nastavnika, mnogo manje nego što je objavio sindikat. Šesnaestogodišnja Nina i njezini prijatelji iz pariške srednje škole Turgot ujutro su sudjelovali u blokadi škole, a zatim se priključili poslijepodnevnom prosvjednom maršu. Poručili su kako rezovi u proračunu ne bi smjeli pogoditi obrazovanje. Izrazili su zabrinutost za svoju budućnost u sklopu sustava upisa na fakultete Parcoursup. Tinejdžeri, koji su željeli ostati anonimni zbog straha od mogućih posljedica, naglasili su da očekuju od vlade da zaštiti javno školstvo, prenosi France24. Nisu samo prosvjetari prosvjedovali. I ljekarnici su se također pridružili štrajku, pa su mnoge ljekarne ostale zatvorene. Oko 11 posto od 2,5 milijuna državnih službenika je štrajkalo.

Iz francuskih gradova tijekom dana pristizale su vijesti o ozlijeđenima u sukobima prosvjednika i policije. U Lyonu su, primjerice, ozlijeđene dvije osobe, novinar i policajac koji je ostao bez zuba nakon napada pirotehničkim sredstvom. Na snimkama se jasno vidi ispaljivanje pirotehničkih sredstava te bacanje predmeta na pripadnike snaga reda. Diljem Francuske do 15 sati uhićeno je više od 120 osoba. Do 14 sati održano je oko 250 prosvjednih okupljanja i blokada na kojima je, prema procjenama policije objavljenima oko 15 sati, sudjelovalo oko 275.000 ljudi. Ozlijeđeno je više policajaca. U Marseilleu je do podneva na ulice izašlo oko 13.000 ljudi, a tijekom prosvjedne povorke u Nantesu došlo je do sukoba između dijela prosvjednika i policije U Aix-en-Provenceu okupilo se oko 1100 prosvjednika, u Arlesu 800, Salon-de-Provenceu 150... Glavna tajnica sindikata CGT, Sophie Binet, kazala je da je mobilizacija već postigla uspjeh jer se, prema njezinim riječima, na jutarnjim demonstracijama okupilo više od 400.000 ljudi. Treba, dodala je Binet, prisiliti vladu i poslodavce da prekinu s politikama koje služe samo najbogatijima.

– Ono što danas vidimo jest jedinstvo sindikata – rekao je, sudjelujući u prosvjednoj povorci u Parizu, zastupnik François Ruffin. Sedam policajaca pritom je ozlijeđeno. Radnici diljem Francuske štrajkaju zbog najave o smanjenju proračuna. Danima se najavljivalo da će se 800.000 ljudi odazvati pozivu sindikata na prosvjed. Ministarstvo unutarnjih poslova objavilo je da bi se između 600.000 i 900.000 ljudi moglo okupiti na demonstracijama diljem zemlje, dodajući da će rasporediti 80.000 policajaca. To nije nimalo ugodna situacija za Sébastiena Lecornua, bliskog saveznika predsjednika Emmanuela Macrona, koji je tek prije tjedan dana imenovan premijerom nakon rušenja vlade Françoisa Bayroua. Njegov je najveći “grijeh” bio prijedlog proračuna usmjeren na smanjenje visokog francuskog javnog duga rezovima teškima 44 milijarde eura, zbog čega mu je i izglasano nepovjerenje u Nacionalnoj skupštini. Sindikati pozivaju na veću potrošnju na javne usluge, veće poreze za bogate i ukidanje proračunskih rezova iz vremena sad već bivše Bayrouve vlade.

Macronova politika

Cyrielle, 36-godišnja zaposlenica u informatičkom sektoru, rekla je za BBC da štrajka jer joj Macronova ekonomska i socijalna politika ne odgovara, kao ni Bayrouov proračun. – Voljela bih da se više resursa uloži u javne usluge i kulturu. Možda bi postotak ljudi s ogromnim bogatstvom mogao doprinijeti malo više – rekla je. Oko 200.000 ljudi prosvjedovalo je prošli tjedan na poziv pokreta Bloquons Tout (Blokirajmo sve). Bio je to uvod u današnje, masovnije prosvjede.