Bježao policiji, 12 puta prošao kroz crveno i sedam puta vozio u suprotnom smjeru!?

Mladić (22), zbog suludog i bezobzirnog ponašanja tijekom kojeg samo pukom srećom nije poginuo, osumnjičen je za obijesnu vožnju zbog čega je ispitan na ODO Novi Zagreb. Sumnjiči ga se da se 8. travnja oko 1 sat vozio kolnikom Selske i to prije no što je stekao pravo na upravljanje motornim vozilima. Kada je došao do križanja kolnika Selske ceste i Jadranskog mosta, tamo su ga pokušali zaustaviti policajci. Mahali su mu svjetlećom palicom STOP, tražeći ga da stane. No 22-godišnjak se oglušio na policijske zapovjedi da bi potom prošao kroz crveno na semaforu. Potom je bježao policiji vozeći prebrzo po brojnim cestama i raskrižjima Zagreba, dok su ga policajci slijedili, dajući mu svjetlosnim i zvukovnim signalima znakove da stane.

Policajci su ga uspjeli zaustaviti na križanju sjevernog kolnika Avenije Grada Dubrovnika, zapadnog kolnika Mosta Mladosti i Rotora Zapruđe, a prije toga 22-godišnjak je bježeći policiji 12 puta na semaforu prošao kroz crveno svjetlo, te se još u sedam navrata kretao vozilom u suprotnom odnosno zabranjenom smjeru. Kada je došao do križanja na kojem je konačno zaustavljen, zbog brzine je izgubio nadzor nad vozilom te je sletio na šljunčano proširenje s istočne strane zapadnog kolnika Mosta Mladosti.

Nakon što je sletio, automobil se nastavio nekontrolirano kretati te je lijevim bočnim dijelom vozila naletio na betonski nosač nadvožnjaka gdje se i zaustavio. Tada je uhićen te priveden, a nakon što je ispitan na tužiteljstvu, doveden je pred suca istrage Županijskog suda u Velikoj Gorici koji mu je odredio istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja djela.