Bizaran propust trgovačkog lanca: Na dječjim grickalicama otisnuta poveznica koja vodi na porno stranicu

Veliki trgovački lanac Lidl u Velikoj Britaniji pokrenuo je veliki opoziv dječjih grickalica zbog nesvakidašnjeg razloga. Naime, kako navode mediji, internetska stranica koja je otisnuta na pakiranju grickalica s popularnim likovima iz crtića vodi izravno na porno stranicu.

Britanska služba za zaštitu potrošača “Which?” je na društvenoj X-u (nekadašnji Twitter) je upozorila na opoziv Lidlovih proizvoda. Kako navode, Lidl je iz prodaje povukao četiri vrste grickalica koje na pakiranju prikazuju pse iz crtanog filma “Psići u ophodnji”.

🚨 URGENT RECALL: Four types of Paw Patrol snacks are being recalled by Lidl after a website URL listed on the back of the packaging was compromised with explicit content unsuitable for children.



Customers should return the products to their nearest Lidl store for a full refund.