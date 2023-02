Bivši tehnički direktor Komunalca prijavljen da je zbog podmirenja osobnog duga otuđio kamen

U petak, 17. veljače, PU vukovarsko – srijemske izvijestila je kako je temeljem prijave i odštetnog zahtjeva tvrtke iz Jelisavca o otuđenju više stotina kubnih metara kamena, deponiranog u Ulici 204. Vukovarske brigade u Vukovaru za potrebe obnove željezničke pruge policija provela kriminalističko istraživanje nad nekoliko osoba zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela Teška krađa.

- Kriminalističkim istraživanjem je utvrđeno kako je 33-godišnjak iz Vukovara, kao odgovorna osoba trgovačkog društva za komunalno gospodarstvo, u siječnju 2023. godine naložio djelatnicima tog društva prijevoz jednog dijela kamena na odlagalište otpada u Vukovaru, dok je preostali dio kamena, radi podmirenja osobnog dugovanja, dao na raspolaganje 42-godišnjaku, vlasniku vinkovačke tvrtke, koji je potom početkom veljače 2023. godine organizirao utovar i prijevoz kamena u Vinkovce. Protiv osumnjičenog je nadležnom državnom odvjetništvu dostavljena kaznena prijava zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela Teška krađa i Prijevara – stajalo je u informaciji policije koja u početku nije izazvala veliki interes.

Međutim, danas se doznalo kako je taj 33-godišnjak doskorašnji tehnički direktor vukovarske gradske komunalne tvrtke Komunalac Marko Mlakić (33) koji je na ovaj način pokrio svoj osobni dug. Mlakić je do kraja siječnja obnašao dužnost tehničkog direktora kada je, iz sada javnosti nepoznatih razloga, zajedno s direktorom napustio čelo Komunalca. Cijela ova operacija s otuđenjem kamena događala se u vrijeme kada se znalo da on odlazi s mjesta tehničkog direktora i to svega nekoliko dana prije napuštanja ove tvrtke.

