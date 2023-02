Bivša predsjednica objavila fotografije s izleta u Hercegovini, fanovi oduševljeni: 'Predivna!'

Bivša predsjednica Kolinda Grabar- Kitarović posjetila je BiH i obišla Međugorje. Na svom Facebooku Grabar-Kitarović napisala je da je provela predivan vikend u društvu prijateljica. "Hodočašće Gospi u Međugorje, uz molitvu za obitelj, prijatelje i Domovinu! Predivan vikend s prijateljicama u prekrasnoj #Međugorje #Mostar #MasnaLuka #Blidinje #Kupres", napisala je i objavila niz fotografija. Njezina objava oduševila je pratitelje koji su joj ostavili brojne komentare. Osim niza srčeka, lijepih želja, dio je ponovo pohvalio izgled bivše predsjednice. 'Predivna! Kao curica', 'Žena, majka, kraljica', 'Prelijepa naša predsjednica'..., neki su od komentara.

Podsjetimo, nedavno je Grabar-Kitarović za N1 govorila o različitom tretmanu koji u društvu imaju muškarci i žene.

Na pitanje je li položaj žene na tako visokoj razini još uvijek teži ženama nego muškarcima, bivša predsjednica kaže kako postoje očekivanja kako bi se trebali ponašati muškarci, a kako žene. “Ta stereotipizacija čini ulogu žena puno težom, to dokazuju istraživanja i empirija. Da je ženi teže na poziciji liderstva, doista jest. Žene se gleda kroz izgled, minorizira se njihovo obrazovanje, postignuća i očekivanja su u skladu s onim gdje je ženi mjesto… Politika se doživljava muškim svijetom. Dugo vremena sam nastojala na pitanje kako balansiram osobni život i karijeru objasniti kako to ne bi smio biti problem i da se očekuje podrška sustava. Onda sam shvatila besmislicu tog pitanja koje se postavlja samo ženama. Nikad muškarca neće pitati gdje su mu djeca, osjeća li grižnju savjeti jer nije s njima. To pitanje je odraz naših predrasuda… Žene se još uvijek percipiraju kao puno više emocionalne. Od žena se, za razliku od muškaraca, očekuje da budu snažne, ali i da izražavaju osjećaje”, govori bivša predsjednica dodajući da ipak nisu svi osjećaji poželjni", kazala je Grabar-Kitarović.