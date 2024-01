Bitka za Mjesec 2: Tko će sad prvi 'gore'. Amerikanac, Japanac, Indijac ili Kinez?

Japanci su, svaka im čast, za vikend sletjeli na Mjesec! I tamo su, eto, već satima! U elitnoj utakmici čiji teren svi gledamo, iz dana u dan, gore na nebu, postali su znanstvenici Zemlje Izlazećeg Sunca peta nacija koja je spustila svemirsku letjelicu na Mjesec, nakon SAD-a, bivšeg SSSR-a, koji su se borili u doba hladnoratovske svemirske utrke, te u novo vrijeme novih igrača – Kine i Indije. Sada je na tom, svojevrsnom svemirskom mjesečevom prvenstvu petorka koja se natječe u tome tko će koga preduhitriti.

– Prvo i najvažnije, slijetanje je bilo uspješno. I meko! – javio je Yamakawa Hiroshi, predsjednik JAXA-e, Japanske svemirske istraživačke agencije, inače rođen u Ženevi. – Utrli smo put, sad krećemo istraživati Mjesečevu površinu. Tko sve sudjeluje u toj bitki za Mjesec? Amerikanci, dakako, ne spavaju. Već 2025. godine, dakle dogodine, planiraju poslati astronaute koji će obletjeti Mjesec, a zatim i 2026. na njega konačno i sletjeti nakon više od pola stoljeća. Kako analizira The Associated Press, troše velik novac ne bi li pretekli glavnog konkurenta, pa tako i u utrci za Mjesec, riječ je dakako o Kini, a i privatne tvrtke poput SpaceX-a i Origina imaju prioritet vratiti čovjeka na Mjesečevu površinu. Usto, američka tvrtka Intuitive Machines već sljedećeg mjeseca planira poslati vlastiti svemirsku letjelicu koja će sletjeti na površinu Mjeseca.

Živahni su i Indijci, lani je Indija bila prva zemlja koja je spustila svemirsku letjelicu na južni pol, dakako Mjeseca, a riječ je o mjestu za koje znanstvenici misle kako bi krateri, koji su u vječnom mraku, mogli sadržavati – vodu. Voda na Mjesecu itekako bi olakšala buduće misije. Slavili su Indijci to spuštanje letjelice Chandrayaan-3, jer im je misija 2019. godine završila padom letjelice, pa je krajem kolovoza prošle godine, kada su se mnogi u našoj zemlji vraćali s godišnjih odmora na Jadranu, diljem Indije bilo vatrometa i plesa na ulici nakon što su gledali TV prijenos. – Sljedeći nam je korak spustiti Indijca na Mjesec – govorili su ponosno znanstvenici. I ta je svemirska utrka u Indiji politizirana jer smatra se kako je ona itekako utjecala na popularnost premijera Narendre Modija, a opći izbori su – ove godine. I Indija je, kao i Japan i SAD, željna dokazivanja protiv rivala Kine.

Da vidimo što točno Kinezi rade. Oni su na Mjesec sletjeli još 2013. godine, lani lansirali troje astronauta u svemirsku orbitu, a sada tvrde: – Do 2030. ćemo spustiti Kineza na Mjesec! Uostalom, Kinezi su nakon SSSR-a (Juri Gagarin 12. travnja 1961.) i SAD-a (Alan Shepard Jr., samo koji dan poslije, 5. svibnja 1961.), prvi koji su čovjeka uspjeli lansirati u svemir. Bio je to Yáng Lìwěi 15. listopada 2003. u misiji Shenzhou 5. Zgodno je kako je njegova kapsula, a potvrdile su to kineske vlasti, imala i pištolj, nož i šator, u slučaju da se na Zemlju vrati na – pogrešnom mjestu. Znamo kako su ljude na Mjesecu imali samo Amerikanci. Dvanaestorica su se šetala Mjesecom s Omegama Speedmasterima oko rukava, od Neila Armstronga i Buzza Aldrina 1969. sve do Genea Cernana i Harrisona Schmitta iz misije 1972. godine. Zgodno je kako je Charles Duke, inače najmlađi čovjek na Mjesecu (tada 36 godina), bio i u – Zagrebu.

Nije šetao samo Mjesecom već i Prečkom: bio je na ćevapima u tom zagrebačkom kvartu, u kultnom "Starom kotaču", o čemu svjedoče fotografije na zidovima u tom poznatom restoranu. Svima njima ide. No Rusima ne. Rusi se ne mogu pohvaliti uspješnim svemirskim programom u novo doba, Luna 25 nije uspjela prošlog ljeta sletjeti na južni pol Mjeseca, cilj je bio krater Boguslawsky. Kaskaju u to utrci, no planiraju za tri godine, 2027., ponovno pokušati. O Rusu na Mjesecu zasad nema govora. Vratimo se na Japance. Koliko je stajala, uz znanje, ta ulaznica u najelitnije svemirsko natjecanje? 18 milijardi jena, odnosno 120 milijuna dolara i to samo da bi razvili "Mjesečev snajper", odnosno SLIM, Smart Lander for Investigating Moon, kako su nazvali svog robota za istraživanje Mjeseca. – Sletjeli smo unutar stotinu metara od planiranog mjesta – ponosno su javili Japanci.

Mjesečevu površinu SLIM je dotaknuo oko 12.20 sati u subotu po tokijskom vremenu te je uspostavljena i komunikacija. Problem postoji, a to je da su solarni generatori u kvaru, a ako se nekako problem ne riješi, letjelica koja se oslanja na baterije neće dugo moći raditi. – U godinama koje slijede, zajedno s NASA-om, planiramo u sklopu programa Artemis poslati Japanca na Mjesec – poručuju iz Tokija. Tko će prvi? Amerikanci i Japanci? Indijci? Kinezi? Rusi, čini se, imaju najmanje šanse vratiti čovjeka "gore".

