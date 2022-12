Bitka svih bitaka za sudbinu IDS-a jest hoće li na idućim izborima zadržati vlast u županiji

Nakon što je Predsjedništvo IDS-a nedavno raspustilo predsjedništva stranačkih ogranaka u najvećoj pulskoj podružnici i u Brtonigli i postavilo privremena povjerenstva, mnogi se pitaju je li to kulminacija problema u najvećoj istarskoj stranci koji su na površinu izbili za prošlih lokalnih izbora kada se dogodilo za mnoge nepojmljivo; da IDS izgubi Pulu. Od neprikosnovenog vladara najvećeg hrvatskog poluotoka, IDS je došao do toga da ga sada bivši šef pulskog ogranka Daniel Deković proziva za klijentelizam, pogodovanje i oportuni karijerizam.



Upravo je njemu IDS zamjerio da u Gradskom vijeću glavnog grada ne promovira interese stranke. Vodeći ljudi stranaka u Istri javno su iznijeli sumnju u to ima li IDS uopće snage nositi se s katarzom pred kojom se našao, a koja se ogleda u Puli.