Bin Ladenov tjelohranitelj protupravno je protjeran – Njemačka ga mora vratiti i platiti odštetu

Zakon o useljavanju

Ono što su njemački socijaldemokrati (SPD), i još neke stranke, godinama zagovarali, konačno dobiva obrise - donošenje jedinstvenog zakona o imigraciji u toj zemlji.

Kako su dosad svi koji nisu građani Europske unije ili pak vrlo kvalificirani useljenici vrlo teško dolazili do statusa na tržištu rada, nekima se bilo lakše prijaviti za azil preko kojeg su željeli doći do posla. Sada se želi dopustiti ulaz nekim migrantima na to tržište kako se ne bi prijavljivali za “lažne” azile.

Ministar unutarnjih poslova, Horst Seehofer iz bavarskog konzervativnog CSU-a predstavio je jučer svoj plan za taj zakon.

On bi uključivao mogućnost radnika s konkretnim zanimanjima da dobiju privremene radne vize, što su dosad mogli iskoristiti oni s visokim obrazovanjem. Istodobno bi se prekinula praksa davanja prioriteta njemačkim i europskim radnicima ispred onih iz trećih zemalja. Poslodavci više ne bi trebali dokazati da nema domaćih radnika koji žele raditi određeni posao.

Vladu je na to potakao manjak zaposlenih na nekim radnim mjestima za koja su potrebne konkretne vještine, poput njegovatelja, vozača vlakova, sanitarnih tehničara ili onih koji razvijaju software.

Iako su neki elementi naznačeni da će biti važni kod odluke koji će migranti moći ući na tržište rada, poput godina, kvalifikacija, znanja njemačkog te dokaza o ponuđenom poslu i sigurnom smještaju, u nacrt zakona nije uključen sustav bodovanja za svaki od ovih elemenata za koji su se zalagali u SPD-u.

Također nije spomenuta ni mogućnost promjene u normalan migrantski status onih imigranata koji su već zatražili azil u Njemačkoj. A upravo je njihova sudbina jedna od onih o kojima se u toj zemlji razgovara.