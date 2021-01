Biden primio drugu dozu cjepiva, zauzima za brzu raspodjelu svih raspoloživih doza

Izabrani američki predsjednik Joe Biden primio je u ponedjeljak u izravnom televizijskom prijenosu drugu dozu Pfizer/BioNTechova cjepiva protiv covida-19 u bolnici u Delawareu.

"Moj glavni zadatak je osigurati da ljudi što prije prime cjepivo", rekao je budući demokratski predsjednik.

Joe Biden je prvi dozu cjepiva primio 21. prosinca, što se također izravno prenosilo na televiziji kako bi se stanovnike potaknulo da učine isto.

Folks, I just received the second dose of my COVID-19 vaccine — and just like the first dose, it was safe, quick, and painless.



I urge everyone to get vaccinated once it’s your turn. Because only together can we save lives and beat this virus. pic.twitter.com/w1m8gEh2iL