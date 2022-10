Objavljen video koji je tajna služba htjela spriječiti: Biden je primio djevojku za rame pa joj šapnuo savjet

Američki predsjednik Joe Biden, nakon govora u petak na koledžu Irvine Valley, djevojci je stavio ruku na rame te joj odlučio šapnuti savjet o vezama.

- Sada vrlo važna stvar koju sam rekao svojim kćerima i unukama – bez ozbiljnih frajera do 30. godine! - rekao je Biden, a djevojka se nasmijala i odgovorila: "U redu. Imat ću to na umu".

President Joe Biden grabs a young girl by the shoulder and tells her “no serious guys till your 30” as she looks back appearing uncomfortable, secret service appears to try to stop me from filming it after Biden spoke @ Irvine Valley Community College | @TPUSA @FrontlinesShow pic.twitter.com/BemRybWdBI