Beskućnik dobio sedam mjeseci zatvora jer je prijetio da će baciti bombu u Centar za socijalnu skrb

- Glupa si, 'ko te je postavio da tu radiš, j.... ti mater! Sačekat ću te negdje, vidjet ćeš što ću ti napraviti! Ti i I.... ste mi upropastili život! Bacit ću bombu na Vas! Vidjet ćeš što ću vam napraviti! - prijetnje su koje je Z.Đ. (54) lani u studenom izgovorio zaposlenici Centra za socijalnu skrb Zagreb - Podružnica Susedgrad, nakon što ju je nazvao, tražeći da mu nađe smještaj.

Te prijetnje, na koncu su ga stajale optužnice, a onda i kazne od sedam mjeseci zatvora. Izrečena mu je i mjera obaveznog psihijatrijskog liječenja. Kako je u zatvoru bio od uhićenja u prosincu 2022. do svibnja 2023., od izrečene kazne mu je ostalo još odslužiti dva mjeseca. Pod uvjetom da ta kazna postane pravomoćna, jer se tužiteljevo žalilo upravo na visinu kazne, smatrajući je preniskom te traže da mu se kazna Z.Đ povisi. On je već ranije osuđivan zbog nasilja u obitelji, umirovljenik je bez imovine i s mjesečnim prihodima od 172,45 eura. Prema optužnici, djelatnicu Centra za socijalnu skrb, kojoj je prijetio, nazvao je 9. studenog 2022. U obrani je zanijekao krivnju.

- Nisam počinio djelo kako me se tereti, a nju može biti sram. Mijenjala je mog referenta koji mi je rješavao smještaj. Ima kreštav glas i priča bedastoće, pa sam svoj odvjetnika zamolio da ode do nje. On je otišao, bio kod nje nekih 40 minuta i rekao mi da će se sve to riješiti. To je bilo u rujnu, a kada me policija privela bio sam zaprepašten. Rekli su mi da moram ići u zatvor iako znaju da ona laže. Nju uopće ne poznajem, a preko telefona mi je govorila što da napišem i stavim potpis i datum za smještaj u starački dom. Htjeli su me nasamariti da ostanem bez ikakvih primanja. Htjeli su me ostaviti na nuli pa me onda nakon mjesec dana izbaciti iz staračkog doma. Ja nju nikada nisam zvao, jer je ona uvijek zvala mene i govorila mi što da napišem - branio se Z.Đ.

No djelatnica Centra za socijalnu skrb, kazala je kako ju je Z.Đ. zvao svaki dan. Dodala je da je on beskućnik za kojeg je bila zadužena, nakon što je izašao iz zatvora.

- Pokušala sam mu naći adekvatan smještaj u Zagrebu. On je zvao, bio je uznemiren, prijetio je da će baciti bombu. Prijavila sam ga jer to i trebam napraviti po službenoj dužnosti. Nije prijetio samo meni nego cijelom sustavu. Razumijem njegovo nezadovoljstvo, no adekvatni smještaj mu je bilo nemoguće pronaći odmah zbog njegovog ranije ponašanja - kazala je.

