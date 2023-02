Beroš: Ne primam na pleća odgovornost svakog dionika zdravstvenog sustava

Danas se navršilo točno šest mjeseci od smrti našega kolege, novinara portala Index.hr Vladimira Matijanića, koji je lani u kolovozu preminuo od teških posljedica izazvanih koronom nakon što mu pet dana nije pružena primjerena zdravstvena pomoć. Smatrajući da se okolnosti njegove smrti nastoje zataškati, Hrvatsko novinarsko društvo (HND) danas je organiziralo prosvjed "Oprostite što smetam, ne mogu disati" ponovno zahtijevajući smjenu ministra zdravstva Vilija Beroša.

– Krenut ćemo na Markov trg da kažemo Viliju Berošu i AP-u što mislimo o tome kako bešćutno zataškavaju cijeli ovaj slučaj. Prije tri mjeseca pet tisuća građana potpisalo je peticiju kojom se traži novo neovisno povjerenstvo koje će utvrditi okolnosti smrti Vlade Matijanića. Tražimo smjenu ministra Beroša zato što je on na čelu sustava koji zataškava cijeli slučaj. Nevjerojatno je da ni nakon šest mjeseci nitko za to nije odgovarao. Vili Beroš i sustav koji on predstavlja učinili su sve da se istina nikada ne sazna. Ovo nije prosvjed protiv zdravstvenih radnika. Mi i te kako poštujemo njihov rad. I oni sami žrtve su jednog nefunkcionalnog sistema.

Ovo nije prosvjed samo za Vladu Matijanića, kojeg, nažalost, više ne možemo vratiti, već je ovo prosvjed koji se tiče svih građana i kojim želimo poručiti da želimo bolje zdravstvo te da se ovakvi slučajevi više nikada i nikome ne dogode. Vili Beroš mora otići, tu nema nikakve dvojbe i nikakve rasprave – kazao je predsjednik HND-a Hrvoje Zovko na početku prosvjeda, na kojem se okupilo više stotina novinara iz svih medija i građana, da bi se onda krenulo u prosvjednu šetnju od Novinarskog doma preko Trga Republike Hrvatske, Ilicom do Trga bana Jelačića, sve do Markova trga, gdje su prosvjednici izvikivali "Vili, odlazi", a u Vladu se predala spomenuta peticija.

– Šest mjeseci nas uvjeravaju, šest mjeseci lažu i manipuliraju kako je sve bilo u redu. Šest mjeseci mašu nalazom fantomskog povjerenstva, političkog povjerenstva, koje je više djelovalo kao odred za sanaciju štete. Država je ubila Vladimira Matijanića prije točno šest mjeseci. Zataškavanjem istine o njegovoj smrti želi ga ubiti i drugi put – kazao je Zovko na Markovu trgu da bi potpredsjednik HND-a Branko Mijić dodao: – Guše nas bijes i srdžba, ali za razliku od Vlade, mi još dišemo. I dok god bude tako, nećemo oprostiti onima koji su ga usmrtili.

Na prosvjed je priopćenjem reagirao ministar Beroš poručivši:

– Od odgovornosti ne bježim, ali ne primam na svoja pleća odgovornost svakog dionika u zdravstvenom sustavu. Moju ostavku možete tražiti, ali nemojte kao novinari koristiti smrt svoga kolege za neke druge političke ciljeve.

VIDEO: Prosvjed 'Oprostite što smetam, ne mogu disati': Berošu, dokle god si živ, nećeš pobjeći