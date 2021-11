Beroš najavio izbacivanje Lauca iz Vladina savjeta: 'Mislim da ćemo mu se zahvaliti'

Vili Beroš, ministar zdravstva, na konferenciji za novinare u Banskim dvorima govorio je o pandemiji i COVID mjerama.

Zagrebačka regija je, kaže, najizazovnija. Krevetni kapaciteti popunjeni su više od 90 posto. "To ujedno znači daljnju redukciju hladnog pogona i elektivnih zahvata. Stoga je Vlada i uvela nove mjere", kaže Beroš.

Ponovio je da je brzim testom detektirano 892 pozitivnih. "Jutros do 12:45 testirano je više od 16 tisuća ljudi, imamo ukupno više od 54 tisuća testiranih od jučer, a pozitivnih je ukupno 1265", objavio je Beroš.

"Ovo je neoborivi argument. Svi ti ljudi danas bi širili virus, ne svojom krivicom jer nisu ni znali da su pozitivni. Jedan pozitivan može zaraziti dvoje ljudi, mi smo ovom akcijom spriječili širenje", rekao je Beroš.

Ministar je dodao da i cijepljeni mogu zaraziti druge, ali u daleko manjem opsegu. Nije mu jasno zašto se netko odbija testirati, a postupak nije invazivan, iako je to dokaz pojedincu da nije opasan ni za sebe ni za druge. "Svaka kriva riječ može ubiti više ljudi nego virus. Molim vas, osvrnite se na riječi struke", rekao je Beroš.

Dobio je informacije da pojedine zdravstvene ustanove odbijaju provesti testiranje. "Uputio sam ravnateljima dopis o njihovoj odgovornosti", rekao je Beroš.

Osvrnuo se i na znanstvenika Gordana Lauca, čije je pravo na iznošenje vlastitog stava branio. "Nije problem što ima drukčije mišljenje. Ali kad propituje cijepljenje mlađih osoba, zagovara ukidanje mjera na vrhu četvrtog vala, poziva na okupljanja i prosvjede, to me brine. Obmanjuje javnost, to se mora znati. Više ga ne branim. Molim ga da mišljenje zadrži za sebe, ovako dodatno zbunjuje javnost. Moramo biti svjesni svoje odgovornosti", rekao je ministar.

Mjere u Hrvatskoj nazvao je balansiranima, ukazujući na mjere u drugim zemljama poput Austrije i Slovenije. "Vjerujem da će mu se Vlada zahvaliti na aktivnostima i dosadašnjem djelovanju u Znanstvenom savjetu", rekao je Beroš, dodajući da je prošao Rubikon.

"U jednom je trenutku dosta. Mislim da je došao taj trenutak", kaže Beroš, dodajući da je o tome razgovarao i s premijerom Plenkovićem kojem je iznio svoj stav te vjeruje da će to biti i stav Vlade.