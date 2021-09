Beroš komentirao odbijanje maski u školama: 'Želio bih apelirati na zdravi razum...'

Porast broja novooboljelih od koronavirusa donosi nove izazove za zdravstveni sustav. Ministar zdravstva Vili Beroš navodi kako je Infektivna klinika gotovo puna, a poslao je i poruku osobama koje odbijaju nositi zaštitnu masku.

- Želio bih apelirati na zdravi razum. Naime, kao kad se vozimo avionom, želimo da upravlja pilot, a kad odemo negdje na ručak, željeli bismo da nam kuha kuhar, tako isto odgovore na ovaj globalni izazov moramo prepustiti struci. Jedino je struka ta koja može definirati naš odgovor na kretanje virusa. Ukoliko je HZJZ donio jasne upute koje se odnose na suzbijanje širenja COVID infekcije u školama, moramo ih se pridržavati. To je ujedno i stav europske i svjetske zajednice. Dakle, maske koje su komplementarne drugim mjerama, a to je održavanje distance i higijena, one apsolutno štite od širenja virusa - kazao je Beroš za RTL Danas vezano uz situacije u školama u Krapinskim Toplicama i u Sinju.

U ovom trenutku, kako navodi, obveznog cijepljenja u zdravstvu neće biti.

- Ne znam što nam nosi budućnosti. U svakom slučaju, naš stav od početka, već godinu i nešto je ne uvoditi striktne obaveze nego djelovati edukativno i mogućnosti kao što COVID potvrdom pokušavamo napraviti - rekao je te se osvrnuo na situaciju u bolnicama.

- Infektivna klinika gotovo je puna. To je bio razlog što se sastala ekspertna skupina stožera i Ministarstva zdravstva i razradili smo, nešto modificirali plan za zagrebačku regiju dok je plan za ostale regije ostao isti. Spremni smo za povećanje brojeva, no iskreno se nadam da do većeg povećanja neće doći jer ipak moramo uzeti u obzir da smo postigli procijepljenost od 52,4 posto što bi moglo utjecati i na intenzitet i duljinu ovog 4. vala. Nadajmo se da će tako i biti - naveo je ministar.

