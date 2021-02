Capak: Ljudi se žele što prije cijepiti pa smo napravili malu gužvu. Sljedeći put bit će drukčije

Počela je druga faza cijepljenja osoba starije životne dobi, kao i osoba s kroničnim bolestima u Zagrebu. Cijepljenje je počelo u 9 sati u sportskoj dvorani Učilišta vatrogastva, zaštite i spašavanja, Ksaverska cesta 111. Brojni Zagrepčani od ranog jutra čekali su da dođu na red.

"Kao što znamo, prva faza se približava kraju, a bilježimo neki fenomen da se dio ljudi iz zdravstvenog sustava sada javlja. Ulazimo u drugu fazu. Siguran sam da će ovakvi masovni punktovi dati potporu, oni su nužni, moramo biti spremni, zahvaljujem HZJZ-u i gradskim vlastima na organiziranju ovakvih punktova da do početka ljeta procijepimo 50 posto naše odrasle populacije. HZJZ izdao je cjepiteljima dodatna pojašnjenja, kao i protokol što se radi s viškom cjepiva. Kada je riječ o trenutačnoj situaciji, također vam mogu reći da je zadovoljavajuća. Hrvatska se nalazi na 2. mjestu na ljestvici zemalja EU iza najbolje Danske po incidenciji. No, grupna okupljanja i prijetnja novih sojeva stvari su na koje moramo obratiti pozornost. Stoga moramo biti odgovorni", kazao je ministar zdravstva Vili Beroš.

"Naš prioritet jest da što prije procijepimo sve rizične skupine, onda krećemo na mlađu populaciju i vjerujemo da ćemo do početka ljeta procijepiti 50 posto ljudi. Htjeli smo postići da svakih pola sata dođe po 70 ljudi. Ljudi se žele očito što prije cijepiti pa smo napravili malu gužvu, no naši redari održavaju razmak. Žao nam je da osobe starije životne dobi i kronični bolesnici trebaju čekati u redu, drugi put ćemo to napraviti na drukčiji način", kazao je ravnatelj HZJZ-a Krunoslav Capak.

"Kao što znate, ovakvi događaji su organizirani i u drugim županijama. Većina županija već je prešla na drugu fazu. I kad budemo imali veće količine cjepiva, to će biti pravilo, a ne iznimka", kazao je Capak. "Napravit ćemo da točno na vrijeme osobno nazivamo ljude, napravit ćemo i redomat ubuduće", kazao je Capak koji je dodao da je jutros, kada je dolazio, već vidio redove.

Ministar zdravstva Beroš kazao je da se provodi istraga u OB-u Dubrovnik zbog cijepljenja preko reda. "Pregledava se opsežna dokumentacija još iz prosinca. Danas je sastanak povjerenstva koje procjenjuje dokumentaciju", rekao je Beroš.

Porast zaraženih u Dubrovačko-neretvanskoj županiji

"Oni su u zadnja tri dana prošlih tjedana imali rast u Konavlima, tu se radilo o jednom većem obiteljskom okupljanju te o vrtiću. To se sad smiruje. Pitanje je radi li se tu o britanskom soju", rekao je Capak.