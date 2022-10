BBC je globalna medijska institucija, i to već 100 godina

U specijalnoj epizodi popularne BBC-jeve emisije "The Repair Shop" koja će se emitirati 26. listopada specijalni gost bit će kralj Charles III., no kako je ta epizoda snimana između kolovoza 2021. i ožujka 2022., u njoj je još uvijek princ od Walesa.

Restauratorima je na popravak donio dva predmeta – komad keramike izrađen za dijamantni jubilej kraljice Viktorije i sat iz 18. stoljeća. Bit će to prilika vidjeti Charlesa u izdanju u kakvom ga se rijetko viđa, najavljuju u BBC-ju koji će tu emisiju emitirati u sklopu obilježavanja stote obljetnice postojanja te slavne medijske korporacije.

Govor Georgea V.

British Broadcasting Company osnovala je 18. listopada 1922. godine skupina proizvođača bežičnih uređaja koji su htjeli licenciju za emitiranje u Ujedinjenom Kraljevstvu. Uz tvrtke Metropolitan-Vickers, Radio Communication Company, British Thomson-Houston, General Electric i Western Electric, u konzorciju je bila i tvrtka nobelovca fizičara Guglielma Marconija. Na krovu njegove zgrade u Londonu postavljene su i prve antene.

Novoosnovana radiodifuzna tvrtka financirana je tantijemama od prodaje radijskih uređaja i licencnom pristojbom, no već 1927. kompanija posebnom kraljevom odlukom postaje javna ustanova pod današnjim nazivom British Broadcasting Corporation. Jedan od prvih važnih datuma BBC-a bio je 14. studenoga 1922., kad je točno u 18 sati novinar Arthur Burrows pročitao vijesti, što je ostalo zapamćeno kao prvo službeno emitiranje.

Burrows, slušateljima poznat kao "ujak Arthur", bio je jedan od prvih zaposlenika BBC-ja i prvi direktor programa, koji se nije libio 24. prosinca 1922. odglumiti i Djeda Božićnjaka u predstavi "Istina o Djedu Božićnjaku", koja se smatra prvim službenim emitiranjem radiodrame. Kad je čitao meteorološku prognozu, tekst je pročitao dvaput, jednom brzo, a drugi put sporo, kako bi slušatelji stigli zapisati informacije. Ipak, ključna osoba u počecima stvaranja korporacije bio je inženjer John Reith, koji je s 33 godine postao prvi generalni direktor.

– Nisam imao pojma što je emitiranje – priznao je.

Brzo je pohvatao konce, shvatio mogućnosti "igračke" koja mu je dospjela u ruke.

– Ovdje je instrument od gotovo neprocjenjive važnosti u društvenom i političkom životu zajednice, u nacionalnim i međunarodnim poslovima – rekao je Reith.

Korporacija se počela širiti. BBC World Service je s emitiranjem započeo 1932., a do početka 21. stoljeća pokrivao je 40 jezika za oko 120 milijuna ljudi diljem svijeta. Novi medij je u početku nailazio na nepovjerenje vlasnika kina i kazališta te tiska. U travnju 1924. kralj George V.

prvi je put na radiju pročitao svoj govor pa su milijuni čuli njegov glas. Zaustavljen je i promet na londonskom Oxford Streetu, gdje su skupine građana slušale kraljev govor preko zvučnika. Kralj je 1932. godine pročitao i prvu kraljevsku božićnu čestitku za slušatelje diljem svijeta. Moć novog medija shvatili su i političari pa ga je i Winston Churchill pokušao "preuzeti", čemu se Reith snažno opirao, naglašavajući važnost neovisnosti medija. BBC je 1932. započeo i svoje prvo eksperimentalno televizijsko emitiranje, a od 1991. godine radi i 24-satni kanal s vijestima BBC News 24. Počeli su se emitirati i prvi sportski prijenosi, prenosili su se prvi koncerti... Puno je prvog kad je BBC u pitanju.

Jedan od najvažnijih prijenosa bilo je ustoličenje kraljice Elizabete II. 1952. godine. Danas je BBC najveća korporacija za emitiranje radijskog i televizijskog programa u svijetu s oko 22.000 zaposlenika samo u Ujedinjenom Kraljevstvu i s godišnjim prihodima od 5,3 milijardi funti, od čega 3,8 milijardi od pretplate. Svakog tjedna dopre do 492 milijuna gledatelja i emitira na 41 jeziku. Glavna misija najstarijeg medijskog servisa je "informirati, obrazovati i zabaviti gledatelje".

Kad govorimo o zabavi, BBC je postao poznat i po kvalitetnim, kultnim serijama kao što su "Leteći cirkus Montyja Phytona", "Fawlty Towers", "I Claudius", "The Office", "Doctor Who" i "EastEnders" pa do recentnijih "Peaky Blindersa", "Poldarka", "Sherlocka", "Fleabag" i "Killing Eve". Među kultne emisije ubrajaju se "Life on Earth", "Top of The Pops", "Teletubbies"... Korporacija je često bila i na udaru kritika političara i britanskog tiska koji je tvrdio da je skrenula previše ulijevo, da je preskupa za održavanje i da je zastarjela. Da ju je pregazilo vrijeme. Tu je i skandal s emisijom Newsnight zbog istrage o kontroverznom popularnom voditelju Jimmyju Savileu, osumnjičenom za seksualno zlostavljanje i pedofiliju. BBC zna biti i glavna tema vijesti kad se, na primjer, predloži rezanje proračuna, zamrzavanje iznosa pretplate koju plaćaju građani, ili kad je riječ o štrajkovima nezadovoljnih novinara i otpuštanju viška zaposlenika. Suočava se i s padom gledanosti zbog prelaska gledatelja na druge platforme. No sve to nije razlog da se ne slavi.

– Naša misija informiranja, obrazovanja i zabave nikada nije bila relevantnija ili potrebnija. Cijelo stoljeće BBC je bio svjetionik pouzdanih vijesti i programa u cijelom svijetu, kao i dio tkiva Ujedinjenog Kraljevstva i jedna od njegovih ključnih institucija – naglasio je glavni direktor BBC-ja Tim Davie, dok je predsjednik BBC-ja Richard Sharp poručio da je vrijeme za slavlje, ali i za prihvaćanje budućnosti.

BBC Hrvatska do 2005.

– Vjerujem da su najbolji dani pred nama. Uvijek smo inovirali, mijenjali se i prilagođavali. Naš put je uvijek bio vođen potrebama publike. Toga smo svjesni i danas. Nastavljajući stavljati javnost na prvo mjesto, nastavit ćemo informirati, obrazovati i zabavljati još jedno stoljeće – dodao je.

Jedan od poslovnih poteza kojim su se lani pohvalili je i vraćanje prijenosa nogometnih utakmica Premier lige. I to je jedan od mamaca za privlačenje gledatelja. Zanimljivo je da je BBC imao zaposlenike i u Hrvatskoj. Nakon desetljeća i pol rada hrvatska redakcija BBC-jeva Svjetskog servisa prekinula je s emitiranjem 2005. godine. Zatvorili su se i servisi na poljskom, češkom, slovačkom, slovenskom, mađarskom, bugarskom i grčkom jeziku.

– Rezultat je to procjene uprave matične kuće koja se, u konkurentskom financijskom i tržišnom okružju, pred rastućim potrebama novih komunikacijskih platformi i na pragu novih, zahtjevnih regija, odlučila smanjiti troškove zatvaranjem servisa u zemljama s dovoljnom pluralnom i zrelom medijskom scenom – napisao je Davor Glavaš u ime hrvatske redakcije. U odluci korporacije obrazloženo je da s radom prestaju sekcije zemalja koje su "ušle u EU ili su na putu da u skorije vrijeme postanu punopravne članice Unije".

O povijesti BBC-ja mogle bi se ispisati tisuće redaka, ali znate li da Englezi BBC kolokvijalno zovu i "Auntie" (Teta).

