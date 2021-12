Banožić rekao da je admiral Hranj trebao putovati s njim na Kosovo. Objasnio što se dogodilo

Ministar obrane Mario Banožić u službenom je posjetu Kosovu. Razgovarao je sa svojim kosovskim kolegom te posjetio hrvatske vojnike koji su dio međunarodnih snaga pod zapovjedništvom NATO-a. Ove je godine broj hrvatskih vojnika na Kosovu utrostručen - više ih je od 140.

- Današnji dan je započeo razgovorom sa zapovjednikom misije koji je pohvalio suradnju s Hrvatskom vojskom, iskazali su se svojim angažmanom čim su došli i svojim snalaženjem. Na taj su način oni samo potvrdili ono što je naša vojska učinila posljednjih 12 godina ovdje u KAFOR-u gdje se prije svega ističu svojim znanjem, sposobnostima i predanosti izvršavanju zadataka - rekao je ministar Mario Banožić za HTV dodavši da to mišljenje dijeli i zapovjedništvo NATO-a.

Osvrnuo se i na pisanje medija da je načelnik Glavnog stožera HV-a admiral Hranj trebao putovati na Kosovo s njim.



- To je istina. Put na Kosovo je planiran još krajem kolovoza, međutim tada je Kosovo imalo probleme na granici. Put je pomaknut za rujan, u rujnu smo imali izložbu u Splitu na koju je doputovao ministar Mehaj, a nakon toga se znalo da ovdje dolazi do promjene kontingenta. Tako smo se i dogovorili da ćemo otputovati kada dođe novi kontingent. Kada je konačno potvrđen termin puta na Kosovo, on je potvrdio svoj dolazak, avionske karte su kupljene, no nekoliko dana iza toga on je otkazao put iz osobnih razloga. Ja nisam vidio da se otkazuje ovaj sastanak zato što je ovdje već sve bilo planirano. Ono što je bila glavna poanta ovog susreta je potpisivanje Memoranduma i upoznavanje 36. kontingenta obzirom da niti admiral Hranj niti ja do sada nismo imali prilike pozdraviti s kontingentom u Našicama pa je bio dogovor da ćemo to napraviti ovdje - objasnio je Banožić.

