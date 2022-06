Bačić: Vlada će regulirati visinu marže i trošarina za naftne derivate

Predsjednik saborskog Kluba HDZ-a Branko Bačić izjavio je da će Vlada ići u donošenje odluke o regulaciji marže i trošarina za naftne derivate zbog sve većih cijena, a o toj temi još će se raspravljati i pratit će se stanje cijena na tržištu.

"Vlada je već ranije svojim mjerama definirala visinu marže naftnih derivata i visinu trošarina. S obzirom da je ta odluka bila vremenski ograničena, Vlada će ići u donošenje odluke, a o samoj visini marže i trošarina bit će još riječi do prije nego postojeća odluka istekne. Pratit će se stanje nafte na tržištu", rekao je Bačić novinarima nakon sjednice Predsjedništva i Nacionalnog vijeća HDZ-a.

Ističe da će Vlada novom odlukom voditi računa kako i na koji način još dodatno intervenirati. Donošenje odluke bit će sljedeći tjedan, kako bi se ta tematika dodatno raspravila za vrijeme vikenda, najavio je Bačić.

Opći sabor HDZ-a 11. lipnja

Također je izvijestio da je današnja zajednička sjednica Predsjedništva i Nacionalnog vijeća HDZ-a bila svojevrsna priprema za predstojeće sjednice Središnjeg odbora stranke, što će se održati sljedećeg tjedna, kako bi se pripremili za 19. Opći sabor HDZ-a, koji će se održati u subotu 11. lipnja.

Bačić ističe da će predstojeći Opći sabor HDZ-a biti i izborni, na kojem će se birati tijela stranke, odnosno 10 članova Predsjedništva te 40 članova Nacionalnog odbora, kako je predviđeno statutom stranke.

"Taj će Sabor donijeti jedan program, deklaraciju - HDZ i Hrvatska u četvrtom desetljeću hrvatske samostalnosti. Tim ćemo programom jasno definirati HDZ u četvrtom desetljeću kao modernu, narodnjačku, demokršćansku stranku. Taj tekst je danas u najvećoj mjeri usuglašen, a njega će prihvatiti i Središnji odbor", izvijestio je Bačić.

Dodaje da će na Saboru ujedno i izmijeniti Statut HDZ-a, a time će izmijeniti sastav Predsjedništva stranke.

"Formirat ćemo tri formata Predsjedništva, izborno, uže i šire Predsjedništvo. Sam sastav bit će definiran samim Statutom, kao i definiranje članova Središnjeg odbora", zaključio je Bačić.

Politički tajnik HDZ-a Ante Sanader poručio je Mireli Ahmetović nakon što je ona prozvala vladajuću stranku za korupciju da je nervozna jer je smetaju uspjesi hrvatske Vlade i premijera Andreja Plenkovića koji su dobili potporu kod nove energetske karte Europe.

Očito se radi o tome da Ahmetović više smeta što će Hrvatska postati novo energetsko čvorište za srednji dio Europe, rekao je Sanader novinarima tijekom sjednice stranačkih tijela, dodavši da je ona pričala da će se baciti pod bager ako se LNG na Krku otvori.

Smatra da je do danas ostalo nerazjašnjeno za čije je interese ona to tada govorila te da je jako boli to što je Hrvatskoj na zadnjem zasjedanju Komisije EU dana potpora da proširenjem LNG terminala na Krku postane za ovaj dio Europe novo energetsko čvorište.

"To je novi scenarij da bi Ahmetović morala ponovno, ne znamo za čije interese skakat ponovno pod bagere ili sprječavati to da Hrvatska postane energetski čvor", kazao je.

Ustvrdio je da su to razlozi "zbog čega je ona tako nervozna i zbog čega ona proziva HDZ za korupciju". Očito joj smetaju ti uspjesi hrvatske vlade i premijera Plenkovića kod nove energetske karte Europe, zaključio je Sanader.

Za Ahmetović je rekao da je SDP-ova komesarska koja očito zna kako je vladao SDP i misli da i drugi tako funkcioniraju te poručio kako je svima jasno da je pravosuđe neovisno.

"Ako pogledate gradonačelnicu Siska koja do danas nije dostavila dokumente na izričiti zahtjev DORH-a onda je jasno kakovo je SDP-ovo funkcioniranje i kakva je to neovisnost pravosuđa kakvu su oni imali kad su bili na vlasti", rekao je Sanader.

Politička tajnica SDP-a Mirela Ahmetović je po pisanju medija, komentirajući Plenkovićevu izjavu da “moraš biti ekstremno glup da tvrdiš da postoji utjecaj HDZ-a na DORH”, rekla da "moraš biti ekstremno korumpiran da budeš na čelu HDZ-a".