Automobilom se zabio u pješake na paradi ponosa u Floridi, jedna osoba preminula

Muškarac se automobilom na Floridi zabio u dvoje pješaka na paradi ponosa. Zabio se u dvojicu muškaraca, od kojih je jedan preminuo, a drugi je ozlijeđen.

- Oba su muškarca odvedena u zdravstveni centar Broward Health, gdje je jedan proglašen preminulim, rekao je detektiv Ali Adamson, prenosi CNN. Očekuje se kako će drugi muškarac preživjeti.

Adamson je rekao da FBI pomaže u istrazi, no nije rekao vjeruju li istražitelji da je incident bio namjeran.

Several were injured by a vehicle one person sadly died at a #Pride parade. “This was not an accident," said Fort Lauderdale Mayor Dean. pic.twitter.com/zD8ZA99iWj

- Procjenjujemo sve mogućnosti, kratko je rekao detektiv. Vozač je priveden nedugo nakon incidenta.

Pješaci su pogođeni u blizini vozila zastupnice Debbie Wasserman Schultz. U subotu navečer poručile je: "Duboko sam potresena i shrvana što je život izgubljen".

I am deeply shaken and devastated that a life was lost and others seriously injured at tonight’s @WiltonManorsCty Stonewall #Pride Parade. My staff, volunteers and I are thankfully safe.