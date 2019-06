Autobus se zaletio u prometni znak, poginulo 17 osoba

Najmanje 17 osoba poginulo je u prometnoj nesreći u Dubaiju, objavila je tamošnja policija.

Autobus, u vlasništvu kompanije iz Omana, zaletio se u prometni znak u četvrtak navečer na autocesti Šeik Mohammed bin Zayed, dodala je policija u seriji objava na Twitteru.

Vozač autobusa, Omanac, pretrpio je lakše ozljede. Policija je naglasila kako je istraga u tijeku.

Saw this accident in Dubai this evening has really made me think what is life, these passengers were merely 30 seconds away from there destination & death struck - we plan for years ahead unknowing of our next second. pic.twitter.com/SRQPhkEQJA