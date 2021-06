Austrijski učenici jedva dočekali: Ukida se obveza nošenja maske u razredu

Stabilna situacija s zarazama omogućuje nam da ukinemo obvezu nošenja maske. Učenici će se i nadalje testirati tri puta tjedno, te su time najtestiranija skupina stanovništva“, rekao je austrijsku javnost austrijski ministar znanosti i obrazovanja Heinz Faßmann.

Faßmann je istakao kako od danas učenici u austrijskim školama ne moraju više u razredima za vrijeme trajanja školske nastave nositi zaštitnu masku na licu. Maska je obvezna još samo na školskim hodnicima i u skupnim prostorijama.

Osim toga od danas je ponovno dozvoljen nastava tjelesnog odgoja u sportskim dvoranama, kao i pjevanje i muziciranje s puhačkim instrumentima u zatvorenom prostoru. A maske su obvezne samo u slučaju da nije moguće držati fizički razmak od metra.

„Pokazali ste mnogo strpljenja u učenju od kuće, nastavi u smjenama i testiranju. Ovaj smo korak olakšanja sada, na kraju ove teške školske godine, svi zajedno zaslužili“, poručio je učenicima i njihovim roditeljima austrijski ministar obrazovanja. Ministar zdravlja Wolfgang Mückstein otišao je još korak dalje, u smjeru za ljeto najavljenog cijepljenja djece i mladih od 12 do 15 godina, kao novog izazova austrijske vlade.

„Ova je školska godina zahtijevala jako mnogo od djece, roditelja i učitelja, to je poznato i meni koji sam također otac dvoje školske djece. Kao liječniku i ministru zdravlja, sigurnost u školi izuzetno mi je važna. Trenutačna vrlo pozitivna situacija omogućuje učenicima da se opuste i prije početka školskih praznika. Sljedeći veliki izazov koji dolazi je cijepljenje djece starije od dvanaest godina“, napomenuo je Mückstein.

Kako prenose austrijski mediji za austrijsko Savezno udruženje roditelja učenika srednjih škola (op. naš peti razred Osnovne škole je u Austriji prvi razred srednje škole), je ukidanje obveznog nošenja maski za vrijeme školske nastave „pozitivan signal“.

Glasnogovornik navedenog Saveznog udruženja Christoph Drexler je rekao kako se „ne smije zaboraviti da su neka djeca maske morale nositi šest, osam, pa čak i deset sati na dan. I da je to naravno bio teret i djeci i mladima“.

Istoga mišljenja je i predsjednik Sindikata austrijskih učitelja Herbert Weiß.

„Posve je jasno da što je toplije vrijeme to je teže nošenje maski, i to za sve. Stoga je to definitivno dobar korak“, istakao je Weiß.

Najzadovoljniji današnjim „padom“ maski u razredima sigurno su austrijski učenici. Ali ne i svi stručnjaci. Neki od njih, kao mikrobiolog Bečkog sveučilišta Michael Wagner poziva na oprez. On smatra da će u jesen, ako ponovno dođe do zaoštravanja epidemiološke situacije i rasta broja novozaraženih u zemlji, biti „ znatno teže“ školarcima ponovno u razredima uvesti obvezne maske, koje su se pokazale „dobro funkcionirajućom mjerom“.

„Olabavi li se ova učinkovita mjera, raste vjerojatnost da crne brojke u školama ponovno porastu“, tvrdi Wagner, koji unatoč toga smatra da današnje ukidanje maski u školama neće dovesti do „eksplozije brojki zaraze“. Napomenuo je kako je istraživanjem utvrđeno da je još samo svako tisućito dijete mlađe od 14 godina prijenosnik virusa. Unatoč tome, austrijski je stručnjak pozvao na oprez, poručivši kako se ne smije zaboraviti da „pandemija još nije prošla“. Kao primjer naveo je Veliku Britaniju trenutačno zahvaćenu još znatno zaraznijim Delta sojem koronavirusa.

Vezano uz stalno isticanje značaja cijepljenja stanovništva, austrijski mediji navode mišljenja više znanstveno-medicinskih stručnjaka koji tvrde da već 30 posto necijepljenog stanovništva može biti dobra podloga za dolazak „signifikantnog četvrtog vala“ korona zaraze.

