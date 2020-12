Dramatičan drugi val zaraze u Austriji, svaki peti umrli imao je koronu

Austrijski ministar zdravlja Rudolf Anschober je zajedno s domaćim stručnjacima Klausom Markstallerom, predsjednikom Društva za intenzivnu medicinu, Herwigom Ostermannom, šefom „Zdravlje, Austrija“ i Berndom Lamprechtom primarijusom iz Linza dao pregled aktualnog stanja u jedinicama intenzivne njege u austrijskim bolnicama.

„Stanje je opuštenije, ali još daleko od opuštenog“, rekao je Anschober dodavši kako je broj pacijenata u intenzivnoj njezi pao. Potom je predstavio aktualne brojke: 700 pacijenata na intenzivnoj skrbi početkom studenoga i njih oko 600 na današnji dan. Točnije 610. Aktualna vrijednost reprodukcijskog parametra („R“) koja iznosi između 0,81 i 0,84, sedmodnevna incidencija od oko 229 zaraženih na 100.000 stanovnika, te 2.686 novozaraženih koronavirusom u proteklih 24 sata, od čega najviše u Beču (664).

Broj umrlih od jučer na danas je ponovno visok i iznosi 107, istakao je austrijski ministar, te Austrija na današnji dan broji već ukupno 4.163 smrtna slučaja. Vezano uz dramatičnu situaciju u intenzivnoj njezi proteklih tjedana Anschober je rekao: „Veliku katastrofu smo uspjeli spriječiti“. To prema ministrovim riječima znači da se je uspjelo raspoloživim kapacitetima upravljati tako da ne prijeđu kritičnu granicu od oko 800 kreveta u intenzivnoj njezi. Stručnjak za intenzivnu medicinu Markstaller je upozorio kako nije vrijeme za „bezbrižnost i prerano opuštanje“.

Vezano uz daljnju ozbiljnost situacije u domaćim bolnicama naveo je primjer najveće austrijske i jedne od najvećih europskih bolnica, bečke Opće bolnice AKH. „Prosječna starost u našoj bolnici kod Covid-19 pacijenata u intenzivnoj njezi je 55 godina. To znači da u intenzivnoj završe i 20 i 30-godišnjaci. I to neki od njih koji prethodno nisu imali nikakvih oboljenja“, istakao je Markstaller.

Primarijus Lamprecht je govorio o dramatičnoj situaciji proteklih tjedana u pokrajini Gornjoj Austriji koja je bila vodeća po broju Covid-19 novozaraženih. Napomenuo je da su pacijenti, zbog opterećenosti jedinica intenzivne njege u pojedinim bolnicama morali biti prebacivani u druge pokrajinske bolničke centre. Dodao je kako je trenutačno primjetno malo „olakšanje“ ustvrdivši: „Na dulje vrijeme ovakvo je opterećenje neizdrživo“.

Ostermann je rekao da iako je broj novozaraženih u padu, nema razloga za opuštanje, jer su brojke još uvijek na „vrlo visokoj razini“. Dodao je kako se slijedećih dana očekuje daljnji pad broja novozaraženih na negdje oko 2.100 dnevno. „ Da bi se bolnice rasteretile, ta bi vrijednost trebala pasti na 1.600 prosječno dnevno“, istakao je Ostermann. Posebno je ukazao na značaj daljnje discipliniranosti stanovništva u poštivanju mjera zaštite od koronavirusa koje su na snazi poručivši:

„Treći val bi mogli samo uvjetno savladati“. Pojasnio je i zašto? „Zato jer su u intenzivnoj njezi još pacijenti iz drugog vala zaraze. Ako dođe do novog naglog rasta oboljelih, nedostatni bi bili kako raspoloživi kreveti tako i mogućnosti zbrinjavanja“, ustvrdio je austrijski stručnjak. Aktualne brojke u četvrtak govore o 37.537 aktivno Covid-19 oboljelih u Austriji, od čega je njih 3.780 hospitalizirano. Ukupan broj korona oboljelih od početka pandemije krajem veljače do četvrtka iznosi 313.688, a ozdravljenih 269.665.

Prema podacima koje su u četvrtak objavile austrijska statistička agencija „Statistik Austria“ i Agencije za zdravlje i sigurnost hrane (AGES), mnogo je više ljudi zaraženih koronavirusom u drugom valu zaraze platilo tu zarazu svojim životom nego što je to bilo u prvom valu krajem ožujka i početkom travnja.

Izraženo u brojkama, u studenome je u Austriji čak više od jedne petine umrlih osoba bilo zaraženo Covidom-19. U usporedbi s prvim valom korona zaraze kada je u četiri tjedna od 23. ožujka do 19. travnja u Austriji umrlo 7.090 ljudi i njih 499 ili 7 posto bilo zaraženo koronavirusom, u četiri tjedna drugog vala, od 2. do 29. studenoga umrla je 9.131 osoba, a njih čak 2.065 ili 22,6 posto bilo je zaraženo Covidom-19. Isti izvor navodi kako je od 9. studenoga u Austriji zabilježena i „izuzetno visoka smrtnost“.

Vezano uz to organizacija za Europski monitoring umrlih „Euromomo“ uvrstila je i Austriju na svoju promatračku listu. Kao razlog se navodi rast stope smrtnosti, koja je znatno viša nego li je to do sada bilo uobičajeno u ovo doba godine u Austriji. Austrijski mediji u četvrtak izvještavaju o „dramatičnom drugom valu“ zaraze koronavirusom u zemlji i šire, ukazujući na trenutačno nadprosječno veliki dnevni broj umrlih Austrijanaca, među kojima je svaki peti bio zaražen koronavirusom.

