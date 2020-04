Austrijski infektolog: „Covid-19 trajati će do 2023.“, ključ uspjeha fizičko distanciranje

„Covid-19 će biti tek onda iza nas kada će postojati cjepivo“, izjavio je u nedjelju za bečki „Kurier“ poznati austrijski infektolog i sveučilišni profesor, primarijus dr. Christoph Wenisch, inače voditelj Zaraznog odjela bečke bolnice cara Franje Josipa, središnje u Beču za slučajeve zaraze koronavirusom, dodavši: „I to će trajati do 2022.ili 2023. godine“. Uz napomenu kako se to tada „nećemo moći rukovati“.

Prof. Wenisch je također upozorio kako bi stoga trebalo „malo utišati“ širenje nade u populaciji u skori povratak potpuno normalnom životu.

„Poznato je da je fizičko distanciranje ključ uspjeha. I ako to dovedemo u opasnost, doći ćemo u izuzetno problematične situacije“, poručio je. Apelirao je na austrijski politički vrh da još ne otvara škole i razmisli o ljetnim školama i održavanju nastave „uživo“.

„Djeci su potrebni učitelji i mora im se stvoriti situacija, u kojoj im se ne krade budućnost“, ustvrdio je prof. Wenisch. Upozorio je na činjenicu da se djeca, pogotovo ona mlađa „ne snalaze baš najbolje s digitalnim načinom nastave na daljinu i tehnikama korištenja alata Zoom za online nastavu i grupno komuniciranja preko Skypea“.

Komentirajući epidemiološku situaciju u Austriji rekao je kako je optimista kad je riječ o medicinskom zbrinjavanju zaraženih koronavirusom u austrijskim bolnicama. „Iako još uvijek ima novooboljelih, broj Covid-19 slučajeva je stabilan i što se tiče opterećenosti bolesničkih kreveta u intenzivnoj njezi, pogotovo u Beču, situacija je briljantna“, istakao je austrijski infektolog.

Ono što mu se ne sviđa i smatra opasnim i nepotrebnim je neprestano odmjeravanje snaga i utakmica između gospodarstva i zdravstva. Jer kako je napomenuo, poznato je da ljudski životi imaju prioritet i da bez zdravih ljudi nema ni zdravog gospodarstva.