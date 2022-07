Austrijska vlada uskoro ukida karantenu. Korona zaraženih biti će svuda: U uredima, trgovinama, diskotekama…

Pod naslovom “Vlada planira tajno popuštanje korona mjera” i nadnaslovom “Ukidanje karantene” za zaražene koronavirusom austrijski dnevni list Österreich danas rano poslijepodne izvještava o navodno tajnom planu austrijske vlade o skorom popuštanju korona mjera, pozivajući se na prijedlog zakonske Novele, u čijem je posjedu. Istu vijest prenijeli su i drugi austrijski mediji, a o istoj temi i dilemi izvještava pod naslovom ”Ukidanje karantene: Zaraženi uskoro u uredima i diskotekama” i dnevni list Kronen Zeitung.

Ono što je svim medijima zajedničko je to da navode kako austrijski kancelar, “narodnjak”, Karl Nehammer i ministar zdravstva Johannes Rauch iz stranke Zelenih, zajednički rade na novoj Odredbi, kojom bi već 1. kolovoza trebala biti ukinuta karantena za osobe zaražene Covidom-19. I to unatoč trenutačno rekordnim brojkama novozaraženih i hospitaliziranih osoba u Austriji.

Mediji navode kako je austrijska vladajuća koalicija “narodnjaka” (ÖVP) i Zelenih popustila traženjima gospodarstvenika da se ukine karantena jer više nema tko raditi u Austriji. Dodaju kako to znači da će u ovoj alpskoj zemlji uskoro, ako Novela stupi na snagu, zaraženi koronavirusom ne samo slobodno šetati ulicama, uz obvezno nošenje FP2 maske, nego će i uredno odlaziti na posao, diskoteke, ugostiteljske i ostale objekte. Dakle svuda, osim tamo gdje su osjetljive i ranjive skupine ljudi, a to su bolnice i druge zdravstvene ustanove, starački domovi, dječji vrtići i škole.

Austrijski vrhunski stručnjaci upozoravaju Vladu da dobro razmisli što čini, jer broj novozaraženih koronavirusom u Austriji je visok i stalno raste, kao i broj hospitaliziranih pacijenata. Navode kako je prosječni dnevni broj novozaraženih oko 14.000. Kao i jučer i danas. I da ljudi i dalje umiru od Covida.

Danas je prema službenim podacima u Austriji zabilježeno 1.070 novozaraženih u proteklih 24 sata i još 16 umrlih. Najviše novozaraženih od jučer na danas je u Beču, njih 4.489. Slijede Donja Austrija (2.498), Gornja Austrija (1.921), Štajerska (1.427), Salzburg (1.202), Koruška (876), Tirol (771), Vorarlberg (452) i Gradišće (434). Trenutačno od koronavirusa aktivno boluje 128.675 austrijskih građana, od čega je njih 1.470 u bolnicama, uključujući 80 u intenzivnoj njezi.

Austrijski stručnjak Peter Klimek je u razgovoru za jednu od privatnih austrijskih televizija rekao kako je situacija s koronom “izmakla kontroli”. I da ima više zaraženih nego to brojke pokazuju, što potvrđuje i povećana hospitalizacija oboljelih, te da je kontrola novozaraženih gotovo stala.

“Najvažnije je ne izgubiti kontrolu”, istakao je Klimek napomenuvši kako su “najvažnija točka bolnice”.

Klimek je istakao kako je protivnik labavljenja zaštitnih korona mjera i ukidanja karantene za korona pozitivne osobe. On predlaže ponovno uvođenje obveznog nošenja maski u zatvorenim prostorijama.

Austrijski je stručnjak upozorio Vladu da popuštanje mjera bez opće obveze nošenja FFP2 maske može dovesti do “stigmatizacije zaraženih”. Jer bi prema novoj izmijenjenoj odluci, samo zaraženi morali nositi masku. Ono što je također izazvalo burne reakcije je prijedlog naveden u Noveli da u staračkim domovima štićenike pozitivne na koronavirus treba zbrinjavati njegovateljsko osoblje koje je također pozitivno testirano na Covid-19. Dakle korona zaraženi bi zbrinjavali korona zaražene, ističu mediji.

Među ogorčenim protivnicima ukidanja karantene za Covid zaražene je vrhunski austrijski stručnjak za plućne bolesti u jednoj od velikih državnih bečkih bolnica Arshang Valipour. Tim više što jesen i zima nisu baš tako daleko, kako neki misle!