Austrijska vlada povukla 'korona kočnicu': Istok pod 'ključem', u ostalim pokrajinama status quo

Zbog stalnog uzlaznog trenda broja novozaraženih, uglavnom britanskim sojem koronavirusa i razantnog rasta vrijednosti incidencije, te predstojećih uskršnjih blagdana od austrijske vlade se je očekivalo da će danas s znanstveno-medicinskim timom, čelnicima devet saveznih pokrajina i oporbom dogovoriti „otključavanje“ ili daljnje „zaključavanje" Austrije i predstaviti novi paket mjera za suzbijanje koronavirusa i njegovih znatno zaraznijih i opasnijih mutacija. Međutim, to se nije dogodilo, izvještavaju večeras domaći mediji.

Pokrajine, pa i one na Istoku zemlje preplavljene britanskim sojem, očito nisu bile spremne na nova ograničenja. Tako barem proizlazi iz riječi saveznog kancelara Sebastiana Kurza koji je na večernjoj konferenciji za novinare u Beču, potpomognut ministrom zdravlja Rudolfom Anschoberom, pokrajinskim čelnikom Štajerske Hermannom Schützenhöferom, bečkim gradonačelnikom Michaelom Ludwigom i prorektorom Medicinskog sveučilišta u Beču Oswaldom Wagnerom, rekao da je odlučeno da se po pitanju mjera nastavi „putem regionalizacije“.

Istakao je da je pokrajina Vorarlberg na zapadu zemlje „otključana“ još polovicom ožujka jer ima nisku incidenciju (oko 60) i mali broj novih zaraza. Dodao je da kod ostalih pokrajina Tirola, Salzburga, Koruške,Štajerske i Gornje Austrije ostaje stanje „status quo“ i neće biti ni „otključavanja“ niti „zaključavanja“. Napomenuo je da na istočnom dijelu zemlje u pokrajinama Beč, Donja Austrija i Gradišće postoji problem razantnog širenja britanskog virusnog soja, te da će navedene pokrajine narednih dana u dogovoru s ministrom zdravlja izraditi zajedničku strategiju sprečavanja širenja koronavirusa i obznaniti adekvatne mjere.

Kurz je rekao kako je još jedna od danas donesenih mjera da stambeni okruzi, općine i gradovi u pokrajinama kod kojih će sedmodnevna incidencija biti veća od 400 zaraženih na 100.000 stanovnika morati odmah donijeti mjere ograničenja. Ustvrdio je kako na situaciju na istočnom dijelu zemlje ima i blizina austrijskih istočnih susjeda, kao što su Slovačka, Češka i Mađarska gdje je zabilježen izuzetno veliki broj novozaraženih.

Prema kancelarovim riječi, austrijska je vlada danas odlučila i dodatno proširiti ponudu besplatnog testiranja, kako bi se premostilo vrijeme dok se cijepljenjem ne obuhvati širi sloj stanovništva.

Kurz je posebno istakao zabrinjavajuće i vrlo teško stanje u jedinicama intenzivne njege u istočnim pokrajinama, Beču, Donjoj Austriji i Gradišću, čiji će čelnici, kako je dogovoreno, narednih dana na sastanku s ministrom zdravlja dogovoriti mjere za rješenje tog „gorućeg“ pitanja.

VIDEO Uvode se besplatne COVID putovnice

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Kancelar je također naglasio kako je odlučeno da daljnji koraci „otvaranja“ mogu uslijediti tek nakon Uskrsa, i to samo tamo gdje je situacija u jedinicama intenzivne njege „stabilna“.

„Od sada nećemo gledati samo broj novozaraženih nego i napredak u cijepljenju, a posebno kakva je situacija u jedinicama intenzivne njege“, napomenuo je poručivši:

„Naš je cilj da sva područja koja su zatvorena kao što su kultura, sport, ugostiteljstvo i hotelijerstvo otvorimo što je brže moguće“.

Govoreći o cijepljenju kancelar je ponosno istakao kako je posljednjih tjedana cijepljeno dnevno 30.000 Austrijanaca. Dodao je kako Austrija ima nešto više od osam milijuna stanovnika i da od toga 7,5 milijuna dolazi u obzir za cijepljenje, ako se izuzme djecu mlađu od 16 godina.

„Pretpostavka je da će se željeti cijepiti njih dvije trećine, a to je oko pet milijuna ljudi“, konstatirao je Kurz, pojasnivši plan cijepljenja:

„Do ljeta ćemo dobiti oko 8 milijuna doza cjepiva. To znači da ćemo do ljeta svakom građaninu koji to želi moći osigurati prvo cijepljenje. Plan je da u travnju budu cijepljeni građani stariji od 65 godina, u svibnju oni stariji od 50 godina, kako bi u lipnju mogli ponuditi cijepljenje svim ostalima“.

Kurz je rekao da će se Austrija „do ljeta vratiti normalnosti“ i da se već nadzire „svjetlost na kraju tunela“.

„Dan za danom smo korak po korak bliže normalnosti“, ustvrdio je.

Ministar zdravlja Anschober je rekao kako se „gotovo cijela Europa nalazi u trećem valu, pa tako i Austrija“, te da u Austriji prevladava britanski soj, i to već u 74 posto ukupnih zaraza. Istakao je kako je taj postotak na Istoku zemlje još viši i iznosi između 80 i 90 posto. Dodao je da je britanska mutacija znatno zaraznija i agresivnija i da sve više zahvaća mlađe osobe, od kojih mnogo njih završava na intenzivnoj njezi s teškom kliničkom slikom.

„U jednoj bečkoj bolnici u intenzivnoj njezi leže pacijenti od 17, 20 i 24 godina. To pokazuje promjenu starosne strukture kod zaraza. Stoga mladi moraju biti oprezni, jer novi soj i kod njih izaziva teška oboljenja“, poručio je Anschober. Potkrijepio je to podatkom kako je vjerojatnost da neka osoba nakon zaraze izvornim sojem koronavirusa završi u intenzivnoj njezi iznosi 0,7 posto, a kod britanskog soja čak 1,3 posto, što je dvostruko više.

Na upit da li su planirane posebni propisi za uskrsne blagdane, Anschober je odgovorio da „nisu“ iz današnjeg kuta sagledavanja epidemiološke situacije u zemlji.

Bečki gradonačelnik Ludwig je rekao da su Beč, Donja Austrija i Gradišće došle u tešku situaciju i imaju veliki broj novozaraženih i zbog ljudi koji dnevno putuju na posao u Beč i ostale austrijske gradove iz prekograničnog područja u austrijskom susjedstvu i obrnuto. Istakao je kako će ograničenjima i testiranjem te kampanjom cijepljenja pokušati stabilizirati stanje, no da mjera zatvaranja škola i dječjih vrtića mora biti jedna od posljednjih.

Schützenhofer je pozvao Austrijance da se i dalje disciplinirano pridržavaju obveznih mjera: nošenja FFP2 maske i držanja razmaka, kako bi zajednički savladati virus.

Znanstvenik Wagner je rekao kako su njegove kolege znanstvenici i zdravstveni stručnjaci iz Stručnog stožera zadovoljni da je vlada usvojila njihove preporuke da se u obzir kod odluke o „zaključavanju“ ili „otključavanju“ Austrije mora uzeti više indikatora, među kojima i primjerice raspoloživi kapaciteti u jedinicama intenzivne njege te stopa procijepljenosti stanovništva.