Austrijanka sina (12) zatvarala u pseći kavez i mučila do kome, dobila 20 godina zatvora: 'Dječak je potpuno razoren'

Jedna od najstravičnijih priča u austrijskoj kriminalističkoj povijesti završila je kasno sinoć, nakon tri dana suđenja, objavom dvostruke presude. Austrijanka iz mjesta Waidhofen an der Thaya, koja je optužena da je svog 12-godišnjeg sina zatvarala u kavez za pse, izgladnjivala, polijevala hladnom vodom i mučila sve dok dječak nije pao u komu i za "dlaku" izbjegao smrt, Pokrajinski sud u Kremsu u austrijskoj pokrajini Donjoj Austriji proglasio je krivom i osudio na 20 godina zatvora. Njena "prijateljica", saučesnica u zločinu, dobila je 14 godina zatvora.

Obje žene, 33-godišnja dječakova majka i njena 40-godišnja prijateljica, koja ju je poticala na zločin i suflirala što treba raditi, osuđene su na dugogodišnje zatvorske kazne zbog pokušaja ubojstva i moraju u Forenzično-terapeutski Centar odnosno zatvorsku bolnicu za mentalno poremećene kriminalce.

Presuda nije pravomoćna. Sud je odlučio da se za pretrpljenu bol dječaku mora isplatiti 80.000 eura. Tako je odlučila sutkinja Monika Fasching - Lattus i osmeročlana sudska porota koja je glasovanjem 7:1 odlučila da se radi o pokušaju ubojstva i izrekla navedene kazne. Austrijski mediji pišu kako je drugooptužena 40-godišnjakinja, inače majka četvero djece, osuđena zbog suučesništva u zločinu, stalno plakala. "Napadi plača nisu iz pokajanja. Suze su strah od konzekvenci", rekao je dječakov odvjetnik Timo Ruisinger u svom završnom obračanju.

Državna tužiteljica Anna Weißenböck utkratko je opisala stravu i užas koju je pretrpio 12-godišnjak od srpnja do studenoga 2022. godine. "Obje žene su 2022. godine mučile 12-godišnje dijete, gotovo do smrti. One su Gerharda (dječakovo promijenjeno ime) potpuno razorile, prije svega duševno", istaknula je državna tužiteljica u svojoj završnoj riječi. Prije toga sudski vještak, psihijatar Peter Hofmann, rekao je da je riječ o "monstruoznom zločinu" i "ponoru". Kao razlog je naveo "želju za vlašću" i "duboke sadističke elemente".

Kako je istaknuto, dječakova majka je nakon smrti njene majke 2019. godine upoznala danas 40-godišnjakinju i s njom se ne samo sprijateljila, nego i o njoj "postala ovisna". "Moja klijentica joj je bila poslušna", rekla je odvjetnica dječakove majke Astrid Wagner, ukazujući na velike manipulativne sposobnosti drugooptužene. "Mislim da je prvooptužena bila zaljubljena u moju klijenticu i Gerharda je smatrala krivim, da to nije funkcioniralo", rekao je odvjetnik saučesnice u zločinu, Sascha Flatz.

Ono o čemu također izvještavaju domaći mediji je bezosjećajno držanje dječakove majke na trodnevnom suđenju. Samo jednom je rekla: "Žao mi je što se je to dogodilo", na što se je odmah javila državna tužiteljica riječima: "To se nije dogodilo. To je nešto što ste vi učinili potpuno svjesno!" S druge strane, dječak je, kako je rekla jedna od psihijatrica na suđenju, "potpuno razoren". Sada, u međuvremenu 13-godišnjak, živi kod svoga oca, uspio je nešto "dobiti na vazi" i udebljati se nakon izgladnjivanja i o njemu brinu liječnici i psiholozi.

