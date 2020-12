Austrija 'zaključavanjem' nakon Božića spas traži u ograničenjima, masovnom testiranju i cijepljenju

Svi domaći, ali strani mediji u subotu opširno izvještavaju o novom, trećem lockdownu od 26. prosinca do 18. siječnja, koji je jučer navečer najavila austrijska vlada na čelu s kancelarom Sebastianom Kurzom.

Uz pojedinosti o dosad najrigoroznijim mjerama i štetama koje će one dodatno nanijeti gospodarstvu, mediji navode kako Kurzova vlada potpomognuta stručnim timom i u dogovoru s pokrajinskim čelnicima spas od najezde koronvirusa traži u brojnim ograničenjima, od cjelodnevnog policijskog sata i zabrane kretanja izvan domova, osim u opravdanim slučajevima do zatvaranja škola i gotovo svih trgovina osim prehrambenih i drogerija kao i daljnjem produljenju „zimskog sna“ za ugostiteljstvo, hotelijerstvo, kulturno i sportsko područje do 18. Siječnja.

Ali i u masovnom testiranju stanovništva i cijepljenju protiv Covid-19, koje bi trebalo započeti 27. prosinca. Vladin „red vožnje ka normalnosti“ odvijati će se u tri faze, a prva počinje odmah nakon Božića, na Štefanje. U prvoj fazi zadaća je strogim ograničenjima i s drastičnim smanjenjem fizičkih kontakata među ljudima potisnuti još uvijek dramatično visoke brojke novozaraženih na znatno nižu razinu. U drugoj se fazi to isto nastoji postići masovnim testiranjem stanovništva od 15 do 17. siječnja, a u trećoj se spas traži u sve opsežnijem cijepljenju građana kako bi se osigurao „povratak ka normalnosti“.

To je plan, ili kako je Kurz rekao strategija austrijske vlade za novi lockdown i vrijeme nakon njega, negdje do početka ljeta. No, da li će se Vladine želje i htijenja i realizirati ovisiti će prvenstveno o koronavirusu i o Austrijancima koji su nakon deset mjeseci zabrana i ograničenja već sve umorniji i neposlušniji. Stoga ih je Kurz posebno zamolio za strpljenje i izdržljivost. Istakao je kako vlada čini sve kako bi zaustavila ili barem usporila širenje koronavirusa. Jer o tome ovisi i broj novozaraženih, sedmodnevna incidencija odnosno broj zaraza na 100.000 stanovnika, (pre)opterećenost bolničkih kapaciteta, posebice u intenzivnoj skrbi kao i pad sada šokantne stopa smrtnosti u ovoj alpskoj zemlji.

A da situacija nije baš ružičasta i da se je moralo ići na ponovno „zaključavanje“ Austrije od 26. Prosinca ukoliko se želi spriječiti „eksplozija“ brojki, govore i današnje epidemiološko stanje. Prema podacima Ministarstva zdravlja u subotu prijepodne u proteklih 24 sata u Austriji je zabilježeno još 2.296 novozaraženih, od čega najviše u Beču (439). Slijede Donja Austrija (416), Gornja Austrija (407), Štajerska (360), Tirol (196), Salzburg (160), Koruška (157), Vorarlberg (131) i Gradišće (30). Od jučer na danas od posljedica koronavirusa umrlo je još 82 ljudi, pa Austrija sada od početka pandemije do subote broji ukupno 5.209 Covid-19 smrtnih slučajeva.

Ukupan broj do sada oboljelih iznosi 337.209, ozdravljenih 300.611, a testiranih 3.568.286, uključujući 33.800 u proteklih 24 sata. Podaci također pokazuju da trenutačno u Austriji od Covida-19 aktivno boluje 31.429 osoba, od čega je njih 2.988 u subotu bilo na bolničkom liječenju, uključujući 489 pacijenata u intenzivnoj njezi. To je u usporedbi s danom prije 85 manje hospitaliziranih pacijenata, od čega šest manje u intenzivnoj njezi. Barem nešto pozitivno!