Austrija povećava mirovine: Minimalna penzija će iznositi 1217 eura

Rast mirovina sljedeće godine za 9,7 posto u Austriji danas je glavna tema u gotovo svim austrijskim medijima. Tako je jučer odlučila austrijska savezna Vlada odnosno Ministarsko vijeće nakon dugih i burnih pregovora s austrijskim Savezom i Vijećem umirovljenika te socijalnim i ostalim partnerima.

Vladinu odluku javnosti su na konferenciji za medije priopćili ministar za socijalnu skrb Johannes Rauch iz stranke Zelenih i predsjednik Kluba zastupnika Narodne stranke (ÖVP) u austrijskom parlamentu, većeg koalicijskog partnera Zelenih, August Wöginger.

“9,7 posto, to je izračunata prosječna stopa inflacije u proteklih 12 mjeseci, od kolovoza 2022. do srpnja 2023.”, rekao je uvodno Rauch. Napomenuo je kako se za taj iznos povećava i mirovina za 2,2 milijuna austrijskih umirovljenika. Što prema ministrovim riječima znači i to da će od 2024. godine minimalna mirovina u Austriji iznositi 1.217 eura mjesečno umjesto sadašnjih 1.100.

Kao primjer rasta mirovina Rauch je uzeo prosječnog austrijskog umirovljenika s mjesečnom mirovinom od 1.555 eura. “Njegova će mirovina sada biti povećana za 150 eura”, pojasnio je.

Vlada je također svojom odlukom ograničila tzv. luksuzne mirovine veće od 5.850 eura. Cijeli paket povećanja mirovina stajat će Austriju 5,3 milijardi eura. Mirovine državnih službenika nisu uključene u taj iznos i o njima se posebno odlučuje.

“Doživjeli smo rekordnu inflaciju”, istakao je Rauch. Dodao je kako sadašnje povećanje mirovina zajedno s jednokratnim isplatama će u “potpunosti nadoknaditi stopu inflacije“. A ona je u Austriji bila i još uvijek je znatno viša od prosječne u eurozoni. Prošli je mjesec iznosila 7,5 posto, a u siječnju ove godine čak 11,2 posto.

Austrijski savez sindikata (ÖGB) i Radnička komora, ali i neke oporbene stranke kritizirali su Vladinu odluku poručivši da nije primjerena inflaciji, stalnim poskupljenjima i da pospješuje daljnje osiromašenje donjeg sloja stanovništva i ljudi s niskim primanjima. “Mi želimo poticaje, kako bi se ostalo što dulje raditi”, odgovorio je Rauch kritičarima dodavši: “Tko radi, ne smije ispasti bedak”.

Na novinarski upit može li si Austrija uopće priuštiti mirovinski paket “težak” 5,3 milijarde eura ministar Rauch je odgovorio potvrdno: “Da Austrija si to može i treba priuštiti, jer je to i socijalna validacija”. Wöginger je rekao kako se “uvijek nešto od uloženog vrati”. I da od “dobre kupovne moći umirovljenika” profitiraju “mnogi ljudi, tvrtke i gospodarski život u Austriji”.

