Austrija od 20. prosinca pooštrava mjere za ulazak u zemlju: Evo tko (ne)mora u karantenu

Austrija je postala rekorder po broju donesenih odluka i mjera ograničenja u jednom danu. Prvo u petak ujutro odluka o privremenom ukidanju lockdowna za necijepljene za božićne blagdane 24., 25. i 26 prosinac, te za doček Nove godine 31. prosinca. Samo nešto malo kasnije oko podneva nove mjere za školsku djecu od 12 do 15 godina, kako austrijsku tako i onu iz inozemstva, koja će doći na zimski odmor u Austriju.

Ona po novoj odredbi trebaju ne samo u školama nego i kada su na školskim praznicima tzv. “Ninja putovnicu”. A to znači da i kad nema školske nastave moraju se stalno testirati kako bi im ta njihova putovnica vrijedila isto kao i 2G potvrda (cijepljen, covid-prebolio). Dakle u tjedan dana moraju se pet puta testirati, od čega dva puta PCR testom, a ostala dva dana su im poklonjena kao “bonus”, jer su to uredno radili. I kada se je već mislilo da je to za danas više nego dosta, kasno navečer oglasilo se je austrijsko Ministarstvo zdravstva i resorni ministar Wolfgang Mückstein s još jednom novom odredbom.

Ovaj put pooštravanjem mjera za putnike koji ulaze u Austriju, koje stupaju na snagu već u ponedjeljak, 20. prosinca. Kao razlog se navodi sprečavanje “uvoza” omikron virusnog soja iz inozemstva u Austriju i sprečavanje njegovog širenja zemljom. Prema novoj odluci od ponedjeljka će moći ući samo osobe koje imaju važeću 2G potvrdu-cijepljen ili covid-prebolio. U suprotnom će morati u samoizolaciju. Karantena se može izbjeći samo ako se predoči negativan PCR test, ne stariji od 72 sata ili potvrda o cijepljenju trećom dozom cjepiva tzv. booster. Ukoliko putnik ne predoči potvrdu o docjepljivanju trećom dozom ili nema “svježi” negativan PCR test sa sobom, tada mora po dolasku u Austriju u obveznu karantenu, izvještavaju austrijski mediji pozivajući se na izvješće Ministarstva zdravstva. Iz samoizolacije može tek izaći nakon što neposredno nakon ulasku u zemlju napravi PCR test i predoči negativan rezultat.

U tom je slučaju obvezan i online- se registrirati putem posebnog obrasca Pre-Travel-Claranea. Odredba o pooštravanju ulaska u Austriju od 20. prosinca predviđa i izuzetke za 2G pravilo plus PCR test odnosno tri doze cjepiva, a to su trudnice i osobe koje se ne mogu cijepiti iz zdravstvenih razloga, što moraju dokazati posebnom liječničkom potvrdom.. Izuzetak su i školska djeca, neovisno o državljanstvu koje posjeduju tzv “Ninja putovnicu” ili tome ekvivalentnu potvrdu. Djeca mlađa od 12 godina također su izuzetak, ali moraju biti online-registrirana, kao i osobe koje ih prate, da u slučaju da nemaju 2G potvrdu moraju obveznu karantenu, a djeca u tom slučaju idu zajedno s njima.

Za prekogranične radnike i dalje na snazi ostaje stara odredba odnosno pri ulasku u Austriju moraju se pridržavati 3G pravila (cijepljen, prebolio, testiran, a u obzir dolaze oba testa, antigenski i PCR) i predočiti jednu od tri navedenih potvrda. I austrijski državljani, putnici iz EU i EWR zemalja, kao i osobe koje imaju prebivalište u Austriji moraju prilikom ulaska u Austriji predočiti važeću “zelenu putovnicu” ili posebnu liječničku potvrdu da se iz zdravstvenih razloga ne smiju cijepiti. U protivnom moraju u karantenu, iz koje mogu izaći nakon pet dana predočenjem negativnog PCR testa, uz obveznu online-registraciju (Pre-Travel-Clearance). “Ovi stroži propisi o ulasku sa sobom nose velike izazove, posebno za ljude koji putuju u inozemstvo tijekom božićnih blagdana. Međutim ovi propisi su u ovom trenutku neophodni kako bi se suprotstavili širenju omikrona u Austriji”, rekao je ministar zdravstva Mückstein u petak navečer.