Austrija krenula s cijepljenjem. Kurz: 'Ovo je povijesni dan, početak pobjede pandemije'

Ovo je povijesni dan i početak pobjede nad pandemijom“, rekao je austrijski kancelar Sebastian Kurz na konferenciji za novinare održanoj u nedjelju u Svečanoj dvorani Medicinskog sveučilišta u Beču nakon što je u 9 sati ujutro uz TV kamere i njegovu nazočnost te nazočnost ministra zdravlja Rudolfa Anschobera cijepljena prva Austrijanka protiv COVIDA-19. Bila je to 84-godišnja umirovljenica iz Marchfelda Theresia Hofer, koja je izjavila „kako se veseli ponovno vidjeti svoju djecu, unuke i praunuke te povratku normalnom životu“.

Cijepljenje prvih pet osoba, tri osobe starije od 80 godina te dvoje mlađe iz zdravstvenih krugova provela je predsjedavajuća austrijskog Nacionalnog gremija za cijepljenje stanovništva Ursula Wiedermann-Schmidt u nazočnosti predsjednika austrijske Liječničke komore Thomasa Szekeresa. To je bila prva od dvije inače potrebne doze cjepiva po osobi. Kako je izviješteno, određeni zaštitni efekt protiv COVID-19 virusa trebao bi biti prisutan već sedmi dan nakon prvog cijepljenja. „Današnjim danom nije prošla pandemije, ali cjepivo je početak pobjede nad virusom – jedan Game Changer“, istakao je Kurz. Napomenuo je kako će se prema Vladinom planu cijepljenje odvijati u tri faze.

Video: Branka Aničić prva je osoba koja se cijepila

„U prvoj fazi biti će cijepljene visokorizične osobe starije od 80 godina s fokusom na korisnike staračkih domova, u drugoj starije osobe i medicinsko i njegovateljstvo osoblje koje dolazi u uski kontakt s pacijentima, a u trećoj svi ostali građani“, pojasnio je austrijski kancelar. Posebno se je zahvalio znanstvenicima i istraživačima koji su rekordno kratkom roku svojim znanstvenim saznanjima uspjeli doći do cjepiva. Istaknuo je kako je današnji povijesni dan omogućila upravo njihova globalna umreženost i međunarodna suradnja. „Pokazalo se je da čovjek i kad je riječ o pandemiji, može pobijediti“, ustvrdio je Kurz izrazivši zadovoljstvo što su i brojni Austrijanci sudjelovali u razvoju cjepiva njemačko-američke tvrtke BioNTech /Pfizer. Podsjetio je da je jedan od suosnivača bio i Austrijanac prof. Christoph Huber.

„Ovo je povijesni dan, svjetlost na kraju tunela o kojem sam ranije govorio. Današnji dan pokazuje da se možemo nadati povratku normalnosti u ljeto. Još su teški mjeseci pred nama i brojna ograničenja, ali svakim cijepljenjem se, korak po korak vraćamo ka normalnosti“, poručio je Kurz, vidno zadovoljan početkom kampanje cijepljenja protiv COVIDA-19. Ministar zdravlja Anschober je uvodno rekao kako je ove godine pandemija koronavirusa odnijela 1,75 milijuna ljudskih života širom svijeta, a zabilježeno je i čak 80 milijuna korona zaraženih. „Ovo je veličanstveni dan i prvi korak ka obratu situacije koji je donijelo cjepivo. Veliki povijesni dan! Još nismo uspjeli pobijediti pandemiju, ali ovo je dan nade i prvi korak u tom smjeru koji nam ulijeva dodatni optimizam i otvara nove perspektive i šanse“, poručio je. Anschober je izrazio uvjerenje kako će se „velika skepsa Austrijanaca oko cijepljenja protiv COVID-19 virusa preokrenuti u suprotnom smjeru“ i da će „velika većina građana iskoristiti dobivenu šansu i cijepiti se“. Istakao je kako će do ljeta isporuka Pfizer cjepiva za Austriju porasti na preko 4 milijuna doza.

Slijedeću isporuku najavio je već za drugi tjedan. „Ovo je veliki dan i za znanost i istraživanje“, ustvrdio je austrijski ministar zdravlja dodavši: „Ali i za Europsku uniju jer je Europa pokazala zajedništvo, kako nabavkom cjepiva tako i početkom cijepljenja na isti dan u svim državama članicama. Time su članice pokazale da se i u krizi drže zajedno i da su zajedno jače, nego svaka sama, pojedinačno“. „Zadovoljna sam, olakšana i ponosna“, rekla je prof. Wiedermann-Schmidt, koja je cijepila prve pacijente iz Austrije. Naglasila je kako ni sama još u ljeto nije baš bila sigurna da će se cjepivo protiv koronavirusa pojaviti do kraja ove godine. „Svatko od nas može doprinijeti da ovaj virus stavimo pod kontrolu“, dodala je, pozvavši austrijske građane na cijepljenje. Dr. Szekeres je rekao kako se „nada da će se većina građana rado cijepiti“ ustvrdivši: „Cjepivo štiti i sigurno je“. Napomenuo je kako se veseli kada će doći i on osobno na red za cijepljenje.

U Austriji je u nedjelju zabilježeno 1.408 novih slučajeva zaraze koronavirusom u proteklih 24 sata i još 38 umrlih od ovog opasnog virusa. Time se je broj smrtnih slučajeva u ovoj alpskoj zemlji od početka pandemije do danas popeo na ukupno 5.881. Ukupan broj do sada Covid-19 oboljelih iznosi 349.233, a ozdravljenih 323.002. Trenutačno od koronavirusa u Austriji aktivno boluje 20.350 osoba, kako je danas prijepodne objavilo Ministarstvo zdravlja. Hospitalizirano ih je 2.457, što je 19 više nego jučer, od čega se 414 pacijenata s teškim oblikom bolesti nalazi u intenzivnoj njezi.

Video: Cijepljenje u Hrvatskoj

To je u odnosu na subotu lagani pad za 17 osoba. Od današnjih 1.408 novozaraženih, najviše ih je u proteklih 24 sata bilo u Koruškoj (282), što još nikada do sada nije bio slučaj u ovoj južnoj austrijskoj pokrajini, te u Donjoj Austriji (247) i Beču (226). Slijede Gornja Austrija (205), salzburg (147), Tirol (124), Štajerska (111), Vorarlberg (39) i Gradišće (27). U proteklih deset mjeseci, od početka pandemije do danas na Covid-19 testirano je u Austriji 3.757.237 osoba, od čega njih 9.909 u proteklih 24 sata. Već po relativno malom broju testova sa subote na nedjelju za očekivati je da će broj novozaraženih početkom slijedećeg tjedna biti znatno viši. Jer prosječno dnevno u Austriji se testira PCR testovima oko 30.000 osoba. Nedjelju je u Austriji, kao i u ostalim zemljama članicama Europske unije, pa tako i u Hrvatskoj obilježio početak cijepljenja protiv koronavirusa. Gotovo svi visoki politički dužnosnici, pa tako i austrijski kancelar Sebastian Kurz govorili su jutros o „povijesnom danu“ i početku pobjede protiv pandemije Covida-19 te povratku ka normalnom životu.