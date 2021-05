Arsen Bauk protiv obaveznog vojnog roka: Možda establishment misli da će to mobilizirati birače

Povodom otvaranja teme uvođenja obveznog vojnog roka, SDP-ov saborski zastupnik Arsen Bauk kazao je kako nema potrebe za time i da bi to mogao biti jedan od načina ''mobiliziranja birača''.

- Većina članica NATO-a nema obavezni vojni rok. I dalje podržavamo koncept dobrovoljnog vojnog roka, no treba napraviti poboljšanja u dobrovoljnom vojnom roku, postoji neki razlog zašto je sve manje dobrovoljaca, kazao je Bauk.

- Nismo vidjeli sigurnosnu niti financijsku potrebu za time, no vidjet ćemo kada će doći taj prijedlog u Sabor. Jučer ste me pitali za mjere - moguće da određen dio političkog etsblishmenta i možda dio politike misli da bi to moglo mobilizirati birače. Ne vidimo da je Hrvatska izložena ikakvim povećanim sigurnosnim rizicima da bismo to trebali uvesti, nadodao je.

Također ne smatra niti da će to pomoći u dobivanju glasova.

- To mi se ne čini prioritetom, ali ako neka stranka izađe na izbore i dobije povjerenje birača na temelju toga, dobro. ali mislim da se to neće dogoditi, govori Bauk.

- Ponovit ću, imamo zemlje saveznice jer smo u NATO-u. Moramo se ponašati u skladu s propisima i pomagati drugim zemljama, ali ove priče o povratku na prije, ne trebamo se obazirati na to, nadodao je.

VIDEO Škoro: Koju sam ja to rečenicu izrekao da se Tomašević osjeća nesigurno?